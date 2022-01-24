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24 января 2022 15:04

Рублю падать уже некуда: помогут высокие цены на нефть и действия Центробанка

Эксперт Табах считает, что укреплению рубля поможет нефть и политика Центробанка
Дмитрий КОЗУРОВ
Дмитрий КОЗУРОВ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Опыт последних лет показывает, что локально рубль может упасть, но потом все равно отскакивает

Опыт последних лет показывает, что локально рубль может упасть, но потом все равно отскакивает

Фото: REUTERS

Курс рубля во время торгов на бирже в понедельник стремительно снизился. Национальная валюта потеряла порядка 1,8 рубля по отношению к доллару и 1,6 — к евро, откатившись на уровень позапрошлого и прошлого годов, соответственно. В таких условиях Центральный банк России принял решение прекратить покупку валюты по бюджетному правилу. Это происходит на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

- Рынок всегда торгуется на слухах, а не на событиях, так что понятно, что информация его подогревает, - сказал в комментарии для KP.RU главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. - В принципе, если убрать информационный фон, то для рубля все достаточно хорошо. Скорее всего рублю особо ходить, то есть падать, уже некуда — при нынешней цене на нефть, нынешних запасах ее у экспортеров и при такой политике Центрального банка. При одном условии — если не будет реальных событий, которые потрясут рынок. Бывали, конечно, за последние годы у нашей национальной валюты ситуации и похуже, но тогда нефть стоила значительно дешевле.

Бюджетное правило, по поводу которого в понедельник было принято решение Центрального банка и Министерства финансов, касается того, как распоряжаться сверхприбылью от продажи нефти. Когда цены благоприятны, на средства от дополнительных доходов закупается иностранная валюта в Фонд национального благосостояния. Причем закупается ЦБ щедро: по плану до 4 февраля в ФНБ должно было поступать валюты на 585,9 млрд рублей в день.

- Покупку валюты прекратили временно, пока непонятно, на какой срок — из-за нестабильности на рынке. Это решение не может не помочь, - уверен Табах. - Представьте себе, что это рынок не валюты, а помидоров. Кто-то, да еще не просто кто-то, а большой любитель помидоров, который покупал их много и регулярно, отказывается дальше закупаться на этом рынке. Это просто не может привести к тому, что помидоры подорожают. Даже наоборот, скорее, будут падать в цене.

Вокруг ситуации с Украиной стоит колоссальный информационный шум. Но несложно заметить, что рынки куда охотнее реагируют на негатив. Так, например, случилось и в этот понедельник, когда поводом для очередного снижения курса рубля стали новости о том, что ряд стран решили эвакуировать часть своих дипломатов вместе с семьями из Киева. А вот какие-то положительные новости, например, очередные переговоры высокопоставленных чиновников, почему-то не производят на участников рынка никакого впечатления.

- Это естественный процесс: рынок сильнее падает на негативе, но потом медленно отрастает на позитиве. За эту простую истину, кстати, то ли две, то ли три Нобелевские премии выдали, - отметил Антон Табах. - Опыт последних лет показывает, что локально рубль может упасть, но потом все равно отскакивает. Правда, чаще отскакивает чуть ниже, чем был, но это компенсируется высокими процентными ставками в рублевой зоне.

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