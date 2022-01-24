Вся президентская рать Украины заявила, что Россия не будет вторгаться

"Вторжение" отменяется? Фото: REUTERS

Новая рабочая неделя началась на Украине с экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны. Судя по повестке, разбирали внешние и внутренние угрозы для страны, но всю Украину волновал один вопрос – когда нападет Путин. В том, что он нападет, те, кто верит своим властям, уже не должны сомневаться, поскольку вот уже несколько месяцев с самого верха идет накачивание истериками и страхами. Вплоть до того, что губернаторы и мэры рвут блакитно-жовтые тельняшки на груди и пузе и клянутся, что "ворог не пройде". При то, что он просто "не приде", они стараются лишний раз не упоминать.

И тут… Вдруг… Как с куста. Самые важные участники сегодняшнего заседания СНБО в унисон начали дезавуировать свои же собственные заявления. Владимир Зеленский, меньше недели назад утверждавший, что "ворог" оккупирует Харьков, сегодня вдруг объявил: "Ситуация на Украине находится под контролем, причин для паники нет". Впрочем, это он резюмировал уже после выступлений других, так сказать, членов этой структуры.

- Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Очень важно сегодня с точки зрения экономики сохранять спокойствие, твердо заниматься своей работой, - разоткровенничался премьер-министр Денис Шмыгаль.

- Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными, - констатировал секретарь СНБО юрист-ветеринар Алексей Данилов. - Мы не видим сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ.

После чего раскритиковал столичного мэра Виталия Кличко, собирающего мэров других городов, чтобы те организовали у себя "сопротивление агрессору".

И министр обороны Украины Резников, грозивший еще на прошлой неделе России сотнями тысяч трупов, а Европе – миллионами беженцев на границе Польши с Германией, тоже вдруг как-то сразу успокоился. И перестал причитать про "вторжение", "агрессию" и "сопротивление бурятским танковым ордам бронекавалерии". Мол, все спокойно.

Как-то после заседания СНБО истерика посольств США, Великобритании и Австралии с эвакуацией части сотрудников и членов семей дипсотрудников смотрится очень нелепо. Но еще более нелепо смотрится вся внешняя политика Украины на протяжении последних нескольких месяцев. А зачем тогда эти господа бегали с протянутой рукой, выпрашивая вооружения? И что с ними они теперь будут делать? Зачем вместе с США и Великобританией нагнетали сами истерику, пугая населения до состояния штанишек, требующих самой продолжительной стирки? И, самое интересное, если Россия планировала нападение, то почему Украинские военные оголили все границы, сосредоточив практически все боеспособные части, нагнав их к Донбассу. Если Россия, как говорили в Киеве могла напасть с юга, севера и даже со стороны Белоруссии, как-то надо быть совсем неадекватным, чтобы с этих направлений снимать части и гнать их к Донбассу.

А вот в случае планирования развертывания атаки на ЛДНР эти действия совершенно оправданны с точки зрения тактики. И вот здесь и все это попрошайничество: "Дайте грошей, дайте зброю", - и прочие жалостно-вымогательские песни и пляски украинской власти, тут это все в кассу. Тем более, что Зеленский буквально сегодня напутствовал украинских разведчиков, что для них пришло время перейти "к наступательным действиям". А это значит, что, по крайней мере, уже сейчас можно ожидать активизации диверсионно-террористических операций и военной разведки и украинского спецназа.

Вот только с одним получилась небольшая неувязочка. С одной стороны – экстренное внеочередное заседание СНБО. С другой – практически хоровое исполнение успокоительных заклинаний от премьера, министра обороны, СБУ (контрразведка), секретаря СНБО и аж самого президента. И все так неожиданно.

У населения Украины, которое и так уже истерзано истериками властей, такое редкое единодушие, да еще в столь сжатый промежуток времени, может вызвать (и неизбежно вызовет) недоверие, а то и панику.

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