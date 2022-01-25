Дмитрий Маликов показал любовь всей своей жизни: и это не жена

Дмитрий Маликов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов более 20 лет женат на Елене Изаксон. Певец познакомился с эффектной фанаткой в начале 90-х. От первого брака у Елены подрастала дочь Ольга. А потом Изаксон забеременела от певца. Вплоть до рождения дочери Стефании пара жила в гражданском браке. В 2000-м влюбленные, наконец, оформили отношения. А в 2018 году стало известно о том, что в семье Маликовых родился еще один ребенок.

Младший наследник появился в семье Дмитрия Маликова в 2018 году. Его родила суррогатная мам. 24 января Марку исполнилось четыре года. По этому случаю знаменитый артист опубликовал в блоге очень трогательную фотографию с сыном. "Ты - любовь всей моей жизни! С Днем рождения, сын!" - подписал яркий кадр певец. Он наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, сначала детали рождения Марка звездные родители тщательно скрывали. Оказалось, что даже некоторые друзья Маликова и его супруги Елены узнали о грядущем пополнении в семье певца за день до родов.

Маликов и Изаксон стали родителями с помощью суррогатной матери. Марк появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Мальчик растет не похожим на своих родителей. Дмитрий и его жена Елена шатены, а у Марка пока что светлые волосы.

По мнению фолловеров, мальчик гораздо больше похож на дедушку Юрия Маликова или свою старшую сестру Стефанию. Она, кстати, как и брат, блондинка. Девушка очень любит нянчить брата.