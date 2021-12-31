Опухший Дмитрий Маликов стал неузнаваем после скандала с изменой

Певец сообщил о том, что с ним случилось Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Маликов до недавнего времени мог похвастаться своей неувядающей внешностью. Популярный певец выглядел очень молодо. Поклонники в восхищении отмечали, что время не властно над артистом. Однако новый снимок исполнителя поразил россиян.

Дмитрий Маликов разместил в блоге фотографию с Валерием Сюткиным. Они встретились в аэропорту. "С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие, поздравляем Вас с наступающим! И Вам желаем Беззаботного нового года!"- подписал певец снимок.

Многочисленные поклонники не сразу узнали Дмитрия. 51-летний певец выглядел, по их мнению, сильно изменившимся. Некоторые подписчики и вовсе ужаснулись. "Запустите работу лимфы, все отеки уйдут", "Что с лицом у Маликова?", "Не узнать Диму. Срочно к врачу!", "Дмитрий, на лицо проблемы с организмом", "Это из него тайная любовница всю молодость высосала", - переживают фолловеры.

Напомним, Дмитрий Маликов всегда считался любимчиком женщин. В 80-х по нему буквально сходили с ума миллионы чаровниц. Привлекательный артист крутил романы с красивейшими певицами.

С главной любовью своей жизни, Еленой Изаксон, певец познакомился в начале 90-х. Вплоть до рождения дочери Стефании пара жила в гражданском браке. В 2000-м влюбленные, наконец, оформили отношения.

Окружающим союз казался идеальным, но, как это часто бывает, за красивым фасадом скрывались проблемы. Однажды брак Дмитрия оказался на грани краха. По слухам, артист всерьез увлекся победительницей конкурса красоты "Мисс Россия - 2010" Ириной Антоненко.

Злые языки отмечали, что Маликов настолько потерял голову, что Изаксон якобы готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы. Антоненко сейчас 30 лет. Она много времени проводит в Америке.