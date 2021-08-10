"Глаза не открываются": молодящаяся жена Дмитрия Маликова изумила своим лицом

Звездное семейство отдыхает на яхте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов почти 30 лет счастлив с супругой Еленой Изаксон. Она стала для певца не только верной спутницей жизни, но и крепким тылом. У супругов двое общих детей - 21-летняя дочь Стефания и трехлетний сын Марк. От первого брака у Елены есть 36-летняя дочь Ольга. Глядя на маму троих детей, сложно поверить, что ей 58 лет. Однако на днях поклонников изумило лицо молодящейся красавицы. А точнее - глаза женщины.

Стеша Маликова разместила в блоге трогательную фотографию с отдыха. Звездная семья отдыхает, путешествуя по Средиземному морю на яхте. В кадре дочь Дмитрия Маликова позирует с младшим братом Марком и своей мамой Еленой Изаксон.

Вот только публика обратила внимание, что на снимке почти не видно глаз супруги певца. Изумленные россияне гадают, что случилось. "Что у мамы с глазами?", "Простите, но у Елены глаза не открываются" - не находят себе места комментаторы.

Одна из подписчиц со знанием дела написала: "Она пластику лица делала".

Елена же молчать не стала и с юмором отметила: "Маме солнце в глаза светит".

Большинство фолловеров также подчеркнуло, что Елена отличается редкой красотой, а Стеша и Маркуша - "ангелы во плоти".

Отметим, младший наследник появился в семье Маликовых в 2018 году. Его родила суррогатная мама, супруги этого не скрывают. Елена невероятно рада позднему материнству. Она вообще не обращает внимания на возраст. Жена известного певца убеждена, что можно просто быть счастливой, не думая о том, сколько вам лет.

"Можно по разному относиться к жизни и к возрасту: раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти. Но есть и другой путь - просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться. И, наконец, не заглядывать в свой паспорт - ничего там нового и интересного нет. Благодаря рождению нашего сына, на одну любовь на этой земле стало больше!", - отмечала счастливая супруга 51-летнего артиста.