Полина Гагарина построила дом за миллион долларов: первые фото особняка звезды

Полина Гагарина этой осенью завершает стройку особняка. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

34-летняя Полина Гагарина с сыном, дочерью и мамой живут в загородном доме в Подмосковье. Но певица уже три года строит новый дом – он намного больше и в этом жилище продуманы все детали. В первую очередь в комнатах самой звезды, ее 14-летнего сына Андрея и четырёхлетней дочери Мии. Особая гордость Полины – вид из окна и огромный участок у особняка. Дом находится в закрытом подмосковном поселке — рядом с водоемом и в окружении зелени. Построить дом своей мечты Полина решила после рождения второго ребенка. Впервые дом Гагарина показала на съемках программы «На дачу!» - эксперты телепроекта обустроили для звезды участок у дома.

Дом двухэтажный, но очень длинный. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Стройка идет три года и близится к завершению. Полина рассказывает: «Надеялась, что полтора года и все случится. Хочется, чтобы было настоящее семейное гнездо, которое перейдет по наследству детям, внукам. Муки выбора мне стали известны теперь. Хочу и делаю так, чтобы надолго и качественно». Полина нанимала дизайнеров, чтобы спроектировать и воплотить все задумки. Артистка сама участвует в выборе всех деталей интерьера, стройматериалов и всего остального. Сейчас ищет очень большую люстру в холл.

В спальне Полины два окна и выход на балкон. Пока здесь нет мебели. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Проект масштабный – это признают все эксперты. Два этажа с огромными панорамными окнами – интересно, что дом растянулся в длину. На первом этаже – кухня и гостиная. На втором – спальни всех членов семьи и отдельные для гостей. Стены светлые, в интерьере преобладают белые и серые оттенки — самые модные в интерьерах сейчас. Мебель пока не завезли. В спальне сына звезды Андрея будет огромный компьютерный стол с кучей ящиков: парень закончил с отличием музыкальную школу, пишет музыку и много занимается. Полина говорит, что в ее спальне главное – вид из окна, прямо с кровати можно будет любоваться на природу.

Фишка проекта - панорамные окна. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

«Нашла это место, увидела эту природу и поняла, что хочется здесь жить, отсюда уже не перееду в город», - Полина говорит, что в этом месте очень счастлива. Гагарина уже может раздавать советы — например, когда выбираете цвета краски на палитре, нужно понимать, что выйдет темнее.

У фонтана поставили кованые скамейки. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Полина жила в детстве в Греции, знает греческий язык, поэтому архитектор придумал – сделать античный уголок на ее участке с элементами декора, скульптур. Для звезды обустроили фонтан (с ультразвуковой фильтрацией воды), установили кованую мебель во дворе (с водоотталкивающим текстилем).

Грядки украсили античными скульптурами. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Певица с экспертами проекта «На даче» побывала в питомнике, где выбрала растения для своего участка. Его красиво озеленили – появились туи, розы, хосты, барбарисы, бульденеж, рододендрон, гортензии, а также другие растения и деревья. Гагарина решила следующей весной посадить огород – для нее обустроили грядки из архитектурного бетона, предусмотрев дренажную систему. Учитывая занятость Полины, скорее всего, это будет «игра в огород» - но главное начать.

Во дворе можно греться у очага или готовить шашлык. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Гагариной построили беседку для отдыха с настоящим очагом (чаша из огнеупорного бетона), у которого планирует собираться вся семья. Для отдыха в доме Полины предусмотрены также просторные балконы. Эксперты отмечают, что новое жилье Гагариной вышло стильным, а античный огород органично вписался в звездные интерьеры.

Беседка для отдыха. Фото: кадр программы «На дачу», Первый канал

Успеет Полина Гагарина с детьми переехать в новый дом к Новому году или нет – пока не понятно. Эксперты отмечают, что стоимость похожих домов в поселке – начинается от $1 млн. (71 млн. руб). Кроме этого особнячка, у звезды есть четырехкомнатная квартира в центре Москвы и еще один загородный дом в Подмосковье, где она сейчас живет.