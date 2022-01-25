Сергей Собянин: Нагрузка на столичные поликлиники выросла в четыре раза

Собянин отметил, что в столице ситуация с ковидом продолжает развиваться по европейскому сценарию Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по ковиду с 14 до 7 дней вступило в силу. Документ зарегистрирован в Минюсте. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса во вторник.

Ситуацию с коронавирусом в России Мишустин назвал крайне напряженной. За неделю заболеваемость выросла вдвое, рост в 83 регионах. Подтверждено почти 5,9 тыс. случаев заражения «омикроном». Число госпитализаций выросло в 48 регионах. Но больше всего возросла нагрузка на поликлиники. Премьер поручил губернаторам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и не допускать снижения объемов тестирования.

Так, в Москве, по словам мэра столицы Сергея Собянина, нагрузка на поликлиники выросла в 4 раза. Собянин отметил, что в столице ситуация с ковидом продолжает развиваться по европейскому сценарию.

- Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз, - сказал Собянин.

По оценкам столичных властей, рост заболеваемости ковидом в столице будет продолжаться еще как минимум две недели. Доминирует в Москве более заразный штамм «омикрон», но остается и штамм «дельта» с более тяжелым течением заболевания. Число пациентов на ИВЛ за последние две недели в Москве практически не увеличилось.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выше всего заболеваемость ковидом среди россиян 15-17 и 30-49 лет. Минимальный прирост заболеваемости наблюдается среди людей в возрасте 65 лет и старше.

По словам Поповой, во всех регионах, где раньше сняли ограничения по ковиду, отмечается резкий всплеск заболеваемости.

- Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются, - заметила Попова.

Она также рассказала, что ограничения на посещение общественных мест питания, объектов культуры и торговых центров сохраняются в 75 регионах. В 59 регионах сохраняется запрет на работу кафе в вечернее и ночное время.

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