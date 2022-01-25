Очень страшно: Лера Кудрявцева показала себя после приступа

Телеведущая опять угодила в больницу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева не на шутку перепугала своих поклонников, когда сообщила о своем ночном визите в больницу. Телеведущая давно страдает от серьезных проблем со здоровьем. Вот только фанаты и предположить не могли, насколько все плохо.

Лера Кудрявцева перенесла страшный приступ, после которого ей пришлось срочно ехать в больницу. Все произошло среди ночи. Еле живая телеведущая не стала затягивать с визитом к врачам. Ее направили на МРТ и после обследования назначили лечение.

Вскоре телезвезда поделилась жутким кадром из кабинета невролога. Ей поставили банки, чтобы снять зажим из-за межпозвоночной грыжи. После этой процедуры на спине остаются огромные синяки. Более того, человек практически не может ходить из-за диких болей.

Ситуацию с больной спиной усугубило страшное падение Леры. Знаменитая блондинка ровно год назад рухнула с лестницы и ударилась головой о стену. Все произошло, когда Лера была дома с двухлетней дочкой Машей. Ей даже никто не мог помочь подняться. "Я была в носках, меня перевернуло. Ноги полетели вперед, получился кульбит. Мне казалось, что я летела минут десять. У меня первый раз такое. Мало того, что я упала на спину, я еще стукнулась головой о стенку, у меня еще и сотрясение", - рассказывала о своей беде Кудрявцева.

Лера час пролежала на спине на полу. Когда пришел ее муж Игорь Макаров, женщину стали поднимать. "Ноги отнимались", - еле сдерживая слезы откровенничала знаменитость. Оказалось, что у нее крестец сломан в трех местах.