Судороги, "скорая" и капельницы: что случилось с опозоренной Лерой Кудрявцевой

Телеведущая слегла после конфуза на "Песне года" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Два года назад у телеведущей лопнула силиконовая грудь, потом она упала с лестницы, находясь в загородном доме, и сломала позвоночник. Помимо этого знаменитость страдает жуткими головными болями. При этом Лера работает на износ, несмотря на рекомендации врачей поберечься. На днях фигуристая блондинка вынуждена вновь обратиться к медикам.

Лера Кудрявцева пожаловалась, что серьезно пострадала во время участия в "Песне года". Мало того, что ее опозорил бывший любовник Сергей Лазарев, вырвав клок волос. Опозоренная Лера сначала потеряла дар речи, а потом с ней случилась настоящая истерика.

Но на этом беды Кудрявцевой не закончились. Из-за высоченных каблуков, на которых теледива простояла шесть с лишним часов, у нее возникли сильные судороги, разболелась спина. Она вызвала "скорую".

"На «Песне года» шесть часов на каблуках, после чего у меня сводит ногу судорогой. Ничего не помогает, ни иголки, ни массаж, растирания. В общем, всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую, мне там что-то прокапали", - посетовала знаменитость.

Кудрявцева объяснила, что у нее грыжа в позвоночнике, поэтому врачи категорически запретили ей надевать туфли на каблуках. Однако отказаться от такой обуви звезда не может.

После бессонной ночи Лера поехала в больницу. Ей поставили электрические банки, а потом вкололи иголки под током. "Сейчас будет вся спина черная! А потом у нас еще иголки под током. Короче, манипуляции еще те, я вам скажу", - жалуется знаменитость.