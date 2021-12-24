Известная ведущая унизила Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная телеведущая Арина Шарапова крайне редко появляется на публике. На днях она посетила молодежное шоу, в котором высказалась на резонансные темы. Одной из них стал недавний скандал с участием Леры Кудрявцевой.

Арина Шарапова уничижительно высказалась в адрес своей коллеги Леры Кудрявцевой после скандала с режиссером Сариком Андреасяном. По словам телеведущей, она сильно удивлена ее поступком.

"Известная телеведущая во время одной из премий прошлась по известнейшему режиссеру. Он ответил телеведущей. Они конкретно хайпанули. Телеведущая говорит: «Ну как он мог обидеться. Мне же так написали»", - напомнил суть конфликта ведущий шоу "Откройте, Давид!".

Арина живо отреагировала на его слова. Она заявила, что ее коллега взяла деньги за ведение шоу, а потом публично оскорбила режиссера. "Глупая девочка просто. Она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила", - внезапно высказалась Шарапова.

Напомним, во время представления одного из номеров на конкурсе "Новая волна" Кудрявцева заявила: "...Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало".

Слова блондинки оскорбили режиссера до глубины души. Мужчина разразился гневной отповедью в блоге. "Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите", - не сдержался режиссер.

Шокированная Лера заявила, что ее шутка была предусмотрена сценарием программы, а продюсеры шоу заверили ее, что она совершенно безобидна. "Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?" - возмутилась Кудрявцева.

В скандал вмешался молодой муж звезды. Хоккеист Игорь Макаров "забил" Андреасяну стрелку. Однако тот проигнорировал выпад спортсмена.