Отчаявшаяся вдова Александра Градского выступила с заявлением

Александр Градский с Мариной Коташенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова Александра Градского после пережитого ограбления на 100 миллионов рублей обратилась ко всем неравнодушным. Марина Коташенко призвала с уважением отнестись к памяти покойного артиста. Отчаявшаяся женщина призналась, что переживает очень трагичный период в своей жизни.

Вдова Александра Градского с горечью отметила, что на семью певца в настоящее время льются потоки грязи. Поэтому Марина Коташенко обратилась к тем, кому дорога память об умершем композиторе.

"Выливаются потоки грязи, смакуются факты, выворачивается грязное белье... У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского - огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем", - поведала несчастная женщина.

По ее словам, она не успела оправиться от горя, как ее настигло еще одно испытание. На нее напали злодеи и под угрозой смерти ограбили на 100 миллионов рублей. "Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе", - цитирует ее сайт mk.ru.

Марина не сомневается, что следствие во всем разберется, а все виновные понесут наказание. "Я не могу вдаваться в детали - обещала не разглашать информацию. Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все", - пообещала Коташенко.