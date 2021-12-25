Евгений Тепляков про экзамен 9-летней Алисы в МГУ: «Семь человек больше часа мучили ребенка под перекрестным допросом»

Отец юной студентки МГУ Алисы Тепляковой решил восстановить справедливость кулаками. Фото: Кадр видео

Отец 9-летней студентки МГУ снова прогремел на всю страну. На этот раз не успехами своих детей по скорости изучения материала, а потасовкой. Прямо в стенах учебного заведения. Того самого, где он сам когда-то учился.

«Комсомолка» связалась с Евгением, который был крайне многословен и обвинил Университет во всех смертных грехах: в предвзятом отношении к Алисе на экзамене по введению в психологию, в сливе информации в СМИ, в некомпетентности профессоров, в противозаконных действиях и еще много в чем.

Подробности обучения необычной студентки в самом престижном вузе страны до этого были покрыты тайной и мраком. Вроде бы на занятиях она была только первую неделю, а потом перестала ходить. Почему? Не понятно. Но, как известно, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот и началось «веселье» прямо как по расписанию. Первый экзамен — высшую математику — Алиса сдала успешно. А вот второй — введение в психологию (напомним, девочка учится на психфаке), не прошла. Вышла из аудитории с двойкой. Потасовка, судя по всему, началась сразу после этого. В итоге очень некрасивые кадры, как бородатый, разъяренный мужчина на глазах у всех кричит и толкается с преподавателями, облетели всю страну.

9-летняя Алиса Теплякова учится на психфаке МГУ. Фото: кадр из передачи Первого канала

По версии МГУ Евгения вывела из себя неудовлетворительная оценка Алисы. Но у самого Евгения сосем другая версия — он уверяет, что его не пускали к дочери (хотя на скандально знаменитом видео Алиса тоже в кадре, то есть рядом с отцом). И вообще, у родителя вундеркиндов свой взгляд на процесс обучение в вузе, который почему-то не подстроили под его нужны и чаяния, хотя и обещали.

- Наша версия событий в том, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена, - начал издалека Тепляков. - Начнем с того, что нам изначально не был предоставлен индивидуальный план обучения, хотя мы просили об этом начиная с 8-го сентября. Каждый обучающийся в соответствии с ФЗ «Об образовании» имеет право на индивидуальный учебный план… Причем эта форма не предполагает никакого перехода ни на какое домашнее, как это пытаются представить. Это просто форма, которая учитывает особенности каждого обучающегося. Индивидуальный учебный план может быть нужен кому угодно. Он нужен спортсмену, у которого соревнования, он нужен ребенку с ОВЗ, он нужен ребенку, у которого нет ОВЗ, но есть какие-то другие причины… Вот Алисе 9 лет, например. И у нее физкультура в вузе. Как вы считаете, он может сдавать физкультуру вместе с 19-летними по тем же нормативам?

- Нет, конечно.

- Вот именно. Потому то подобные вопросы и регулируется индивидуальным учебным планом. Он для того и существует.

- И вам в подобной форме обучения отказали?

- Да. Порядка 30 наших обращений в МГУ официально зарегистрированных остались без ответа, в нарушении закона об обращениях граждан. Мы обращались в другие инстанции, в Роспотребнадзор, например. И Рособрнадзор обязал их дать нам индивидуальный учебный или ответить, почему нельзя. Но вместо этого они (руководство МГУ — ред.) вдруг назначают Алисе сессию поперек зачетов. Нас уведомили о ней за три дня. То есть, Алиса готовилась к зачету по истории, читала учебник истории, а нам внезапно написали — приходите, у вас будет промежуточная сессия. И приказ декана прислали. Ни на один вопрос нам не отвечали - ни о структуре проведения, ни о порядке проведения. Алисе нет 14 лет, и по всем законам она еще не дееспособна, все вопросы решаются с нами, родителями. Вот вы представьте, чтобы вас выбросили из школы и директор не отвечал бы на вопросы, учителя ничего не отвечали, а пытались говорить с вашим 7-летним ребенком напрямую?

Алиса Теплякова стала студенткой самого престижного вуза страны в 9 лет. Фото: Личный архив

- Первый экзамен прошел удачно, как я понимаю? Алиса получила удовлетворительную оценку.

- Да, но после первого экзамена, мы увидели нарушение и то, что сессия проходит не так, как у всех остальных детей и не так, как предполагают рабочие программы. Тогда мы написали письмо в учебную часть с требованием провести сессию без дискриминации ребенка. То есть, мы просили провести сессию на тех же основаниях, что и у всех. С прямым запретом на проведение экзамена вот в этой форме.

Регламента проведения испытаний мы не видели, но мы видели учебный план, по которому написано, что экзамен проводится в устной форме. Соответственно, все студенты, которым 18-19 лет, сдают экзамены сдают в устной форме, отвечая на два вопроса.

- А у Алисы как было?

- Алису попросили сначала ответить на первый вопрос письменно, и дали ей на это 20 минут. Она очень торопилась, не успевала, но листочек у нее отобрали.

Если вы учились в вузе, вы прекрасно знаете, что на письменный ответ не может даваться 20 минут. А у Алисы через 20 минут просто отобрали листочек. Она спросила: «Можно я буду отвечать устно?». Ей сказали - нельзя. «А можно я тогда на второй вопрос отвечу?». «Нет, если ты будешь отвечать устно, мы тебя даже слушать не будем, ты обязана написать, мы отберем у тебя листочки». Она говорит: «Почему вы их отбираете, отдайте мне их, пожалуйста». Они говорят: «Мы их тебе не отдадим». Она спрашивает: «Почему?». Они говорят: «Юридически мы тебе сказать не можем, просто потому что». Она во время экзамена несколько раз жаловалась и как бы говорила, что можно я пойду? Ей говорили: «Нет, нельзя, сиди».

Алисы и Евгений Тепляковы были героями телешоу. Фото: телеканал НТВ

- То есть у нее отобрали листочек и она там просто сидела?

- Нет. Ее потом более часа устно спрашивали, - вдруг заявляет kp.ru отец, который еще секунду назад уверял, что слушать Алису никто не хотел. - Ну, если она ничего не знает, отпустите ее. Более часа ее экзаменовали! 9-летний ребенок, три профессора, четыре представителя учебной части. Зачем? А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог. 7 человек мучают ребенка более часа. Опять же, вы разве не знаете, что в школе урок идет 45 минут? Знаете. Папа с 15.40 начинает говорить, что что-то происходит не то. Мама начинает звонить папе и спрашивать - где Алиса? В ГИА написаны требования, что даже госэкзамен вузувский - это 20 минут на устный ответ. Это прописанные требования регламента. А тут ребенок. И они якобы говорят о том, что они знают, что такое ребенок? Они больше часа его перекрестным допросом… Алиса неоднократно говорила: можно я пойду? Ей говорят: нельзя. Ей 9 лет, она не может просто встать и уйти. Дверь, между прочим, была закрыта. Полиция это подтвердила. Я неоднократно говорил: пожалуйста, верните мне ребенка. Мне говорили - мы не вернем. Свяжитесь с учебной частью, экзамен нужно останавливать. Происходит не то, на что мы давали согласие. «Нам все равно». «Я вызову полицию». «Вызывай, кого хочешь». В итоге я вызвал полицию. Дважды или трижды я звонил на 112 и только после того, как они узнали, что едет полиция, они отпустили Алису.

- В МГУ утверждают, что они вызвали наряд.

- Это неправда. Спросите у полиции. Это же все зафиксировано. У меня вызовы зафиксированы, у меня хронология звонков есть.

- А тот момент с дракой, который попал на видео…- не успеваю закончить свой вопрос я.

- Я не знаю, о какой драке идет речь, я пытался пройти в учебную часть, а представители учебной части, вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы, улыбаясь, снимал видео, потом через 10 минут оно оказалось у Собчак. Я не знаю, может быть, у вас есть такие связи, чтобы за 10 минут ваше видео опубликовало Собчак? У меня лично нет. А у представителей учебной части, видимо, есть. Вот чем они занимаются вместо того, чтобы решать рабочие вопросы.

Сейчас полиция проводит проверку на основании нашего заявления о незаконном лишении свободы… Если вы мать, вы понимаете прекрасно, что вы можете прийти на любой экзамен и в любое время. Вы можете сказать, что на каких-то основаниях вы требуете вернуть вам ребенка и, даже если это будет ЕГЭ и ребенок несовершеннолетний, вам его отдадут, просто ему поставят неявку. Могут написать, что причина неуважительная или вы потом будете объяснять, но вам не имеют права… вы даже из больницы можете забрать ребенка, если непосредственно угроза его жизни и здоровья…

Восьмилетняя девочка Алиса Теплякова попала в «Реестр рекордов России» в номинации «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте». Фото: Кадр видео

- Да, это понятно, что в школе все работают с несовершеннолетними, а институты, они все-таки привыкли с более взрослыми иметь дело…

- Понимаете, они когда брали нас, то мы говорили - ребята, есть законы, мы законные представители, мы даже ссылались на пункты закона. Тем более, это факультет психологии. Мы же не пошли на факультет юриспруденции, да. А факультет психологии готовит, в том числе, возрастных психологов, многие из которых потом идут работать в школу. А вы сейчас говорите, что они не знают, что такое дети. Какие же они психологи тогда? Мы неоднократно говорили, что мы законные представители ребенка, ребенку маленького возраста, вы не умеете с ним работать - это нормально совершенно, давайте сделаем это вместе. Давайте вместе решать вопросы по мере их возникновения.

- Евгений, получается, вы рассчитывали и надеялись, - снова не успеваю закончить вопрос я.

- Нет, не надо этой чуши - кто рассчитывал… нам Садовничий обещал индивидуальный подход. Давайте без этого…

- То есть, вы хотели человеческого отношения?

- Мы ничего не хотели. Мы пришли с уникальной ситуацией, которой в России никогда не было. У нас был выбор из разных вузов. Нам МГУ сказал - конечно, поступайте, мы рады вас видеть. А сейчас, оказывается, что нам говорили другое. Это неправда. Если вы поднимите информацию, какие были комментарии от МГУ, то увидите, что они были совершенно другие. Никто не говорил - не ходите к нам. Никто не говорил - ребенок не готов. Никто не говорил - папа дурак. Ничего подобного никогда в СМИ не звучало. Я исходил из того, что мне было обещано. Это было озвучено университетом. И про то, что Алиса ходит с папой, и про то, что к девочке будет особый подход, и про то, что индивидуальный учебный план. Зачем вы спрашиваете, как бы я хотел сделать, если это говорил ректор университета? Наверное, ректор знает, что он говорит.

В семье Тепляковых - семеро детей. Фото: телеканал НТВ

А теперь, если Юрий Петрович Зинченко вдруг поменял свою позицию и стал рассказывать, какой я плохой, и как он с самого начала был против, и какая глупая девочка, то нужно спросить у Юрия Петровича, на каком основании он это делает? Тем более будучи вообще-то педагогом психологом, он обсуждает несовершеннолетнего ребенка в таком нелицеприятном ключе. И пишет теперь, что, если ребенок не поступил на бюджет, значит, он дурак. Так, извините, что, все контрактники дураки? Или только Алиса? А все, кто в других вузах учатся и они тоже в МГУ не потянули - они тоже дураки, получается? Со слов Зинченко - да, все вокруг идиоты… И это как бы за наши деньги! Потому что обучение в МГУ стоит 400 тысяч в год. Это 35 тысяч в месяц. В куче регионов России это зарплата, а то и две… И вот за 35 тысяч рублей вам просто плюют в лицо, можно сказать.

Евгений считает, что кроме всего прочего кто-то из вуза специально нагнетает обстановку в СМИ.

- Еще накануне первого экзамена (математики — ред.) нам вдруг стали звонить журналисты и спрашивать, правда ли что у Алисы будет экзамен? На тот момент мы не были к этому готовы и мы сказали, что мы не знаем, у нас такой информации нет. Соответственно, в СМИ эта информация не прошла, экзамен прошел относительно спокойно.

ОТ АВТОРА

Одним словом, учеба не задалась. Интересно, возник ли бы у Евгения такой приступ красноречия и претензий, поставь педагоги его Алисе удовлетворительную оценку? Думаю, нет.

Беседа наша с ним длилась очень долго. Евгений и меня, человека которого он ни разу в жизни даже не видел, пытался уличить в полном не профессионализме. Говорит с напором, сыпал юридическими терминами, тряс правами и обязанностями. У требовательного отца на каждый ход вуза/меня/дворника со двора есть буква закона. И он, похоже, готов не только устно, но и физически свои права отстаивать. И с одной стороны, он прав, ведь если не запрещено младшекласникам поступать в вуз, значит разрешено. Если написано, что до 14 лет все, и даже вопросы введения в психологию, решают родители, значит будьте добры, как говорится. Но с другой стороны, я кажется уже даже понимаю, почему школа, обучающая его детей так стремительно записывает их в разряд выпускников. А МГУ вот еще предстоит поработать с этим уникальным случаем. Впереди у Алисы еще как минимум два экзамена и уже одна пересдача.

«Комосомолка» продолжает следить за развитием событий. Совсем скоро читайте расследование kp.ru со всеми подробностями и мнением участников событий — Тепляковых, их родственников, МГУ, школы, чиновников...

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