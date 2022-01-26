Как «тихий дипломат» Токаев смог отодвинуть от власти всесильный клан Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС

«Комсомолка» уже писала о некоторых малоизвестных подробностях биографии Касыма-Жомарта Токаева — второго президента Казахастана, который в этом январе сумел, при поддержке России и союзников по ОДКБ, удержать страну от «цветной революции» и одновременно укрепил президентскую власть.

Во второй части нашей публикации мы расскажем о том, что известно о семейных связях Касыма-Жомарта Токаева и том, как он стал официальным преемником многолетнего «хозяина» Казахстана Нурсултана Назарбаева.

ЖЕНА НАДЯ ИЗ ТАГИЛА

Личная жизнь Токаева окутана тайной. Это на Западе политики с удовольствием постят фото в кругу родственников — мол, смотри, избиратель, я такой же, как ты. А на Востоке власть — сакральна. Поэтому и в биографии Токаева на официальном сайте семейное положение обозначено одним строкой: «Разведён».

Но кое-что журналисты всё-таки разузнали. По слухам, жена Токаева — русская из Нижнего Тагила. Зовут — Надежда Давыдовна. Женщина с таким ФИО есть в российском реестре индивидуальных предпринимателей, в 2005-09 годах ей принадлежало ИП. Зарегистрировано оно было в Москве, профиль деятельности — «сдача внаём собственной недвижимости». Отсюда можно предположить: экс-супруга последние лет 15 действительно живёт отдельно от Токаева, в столице России.

Там же, в хорошем московском районе Хамовники, есть квартира и у их общего сына — 38-летнего Тимура. Тот — личность столь же непубличная, занимается нефтяным бизнесом.

В общем, отсюда очевидно: язык общения в семье Токаевых — русский. И на некоторые вопросы второй президент Казахстана, похоже, смотрит с нашей колокольни. Например, весной 2019 года первый свой госвизит в качестве президента он нанёс в Россию. А в декабре того же года Токаев посетил Германию. И в интервью немецким СМИ заявил, что, в отличие от западных политиков, не считает присоединение Крыма к России «аннексией» — чем вызвал истерику украинского МИДа.

Но мы забежали вперёд. Как вообще Токаев смог заменить на первом посту бессменного Елбасы?

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время видеообращения к согражданам 18 января. Кадр из видео

НАЧАЛ ЗАЧИСТКУ СТАРОГО КЛАНА

Сейчас Касыму-Жомарту — 68 лет. Он младше Назарбаева всего на 10 лет, принадлежит к тому же поколению обрусевших «советских казахов». Но какие разные у них политические портреты. Нурсултан — всемогущий «отец нации», расставивший на ключевые посты своих родственников. Так, один из его племянников, Кайрат Сатыболды, был вице-президентом нефтяного концерна «КазахОйл». Позже этот концерн слили с другими государственными активами, и всё это добро на сумму $50 млрд передали под управление национального фонда «Самрук-Казына». И возглавлял его до недавнего времени… другой племянник Назарбаева — Ахметжан Есимов. Так сказать, все при деле!

2019 год. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Фото: Павел Александров/ТАСС

А Касым-Жомарт, в отличие от Елбасы, казался заурядным бюрократом, много лет проведшим за рубежом, без серьёзных ресурсов и влияния внутри страны. О притязаниях на первый пост в разное время заявляли многие казахстанские политики — но вскоре они загадочным образом исчезали, оказывались за решёткой или в эмиграции. Включая даже некоторых родственников и бывших друзей Назарбаева. А Токаев всё это время сидел ниже травы. Ведь любой кадровый дипломат — мастер, когда нужно, говорить в лицо «партнёрам» правильные слова… и молчать, скрывая свои истинные намерения.

Никто не вечен, даже отец-основатель независимого Казахстана. В 2019 году, по слухам, у Елбасы начались проблемы со здоровьем. Тихий Токаев, много лет исправно озвучивавший «точку зрения национального лидера» на международных площадках, казался идеальным преемником. Этаким «слабым интеллигентом», который даже в Ак-Орде (резиденции лидера Казахстана) останется марионеткой.

Но придя на первый пост, второй президент уже через год начал вычищать из власти людей первого. Так, в мае 2020 года поста председателя Сената (парламента Казахстана) лишилась дочь Назарбаева — Дарига.

Кто-то, может быть, упрекнёт Токаева за «неблагодарность». Но такова логика власти на востоке: царь горы может быть только один. Да и кто бы стал защищать интересы назарбаевцев? Суд? Парламент? Общественные организации? Простите, вы сами за последние 25 лет подчинили все эти институты интересам одного лица — Президента. Ну и, главное, ставленники Елбасы слишком часто путали госбюджет и собственный карман…

2019 год. Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига избрана председателем Сената парламента Республики Казахстан. Фото: Павел Александров/ТАСС

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ В ЭКОНОМИКЕ

Казахстан — настоящая кладовая солнца. Нефть, уголь, руда, газ, уран… И почти всё принадлежит иностранным компаниям. Американским, китайским, европейским. Впрочем, принадлежит по-хитрому: через фирмы-прокладки, принадлежащие многочисленным родственникам Назарбаева. Иностранцы занимаются менеджементом и снимают сливки, но солидная часть доходов тем самым оседает в карманах правящего клана и приближённых олигархов.

Изъян был ровно один: до народа с такой схемой доходили копейки. Самые нефтеносносные районы Казахстана, западные, были и самыми бедными. Неудивительно, что «новогодний майдан»-2022 начался именно там. И это сейчас кажется, что все легко отделались: по просьбе Токаева ввели войска ОДКБ, беспорядки прекратились.

Но, как теперь ясно, аналогичный вариант рассматривали и другие игроки. Первый президент играл в многовекторность, ввёл Казахстан в состав Организации тюркских государства — инструмента «мягкой силы» Турции. И вот, представьте, Назарбаев (или кто-то от его имени — связь работает с перебоями, поди разберись) обращается к Анкаре с просьбой ввести миротворцев. И в Центральной Азии вместо наших солдат оказываются натовские. По слухам, Токаев со своей просьбой к ОДКБ опередил это «обращение Назарбаева» всего на сутки…

Теперь же, разобравшись с «майданом», второй президент начал пусть робкие, но реформы. Создал специальный госфонд, куда олигархи-сырьевики должны отчислять часть доходов. Приказал передавать неиспользуемые нефтяные скважины обратно в госсобственность. Почти «социализм с человеческим лицом», о котором когда-то мечтали ровесники Токаева из числа советской интеллигенции.

Впрочем, президенту-дипломату в любом случае придётся лавировать между агрессивными игроками: Китаем, Турцией, Западом… Будет ли он, подобно Назарбаеву, в противовес им пестовать собственный национализм — или попытается искать опору в России?

Очень скоро узнаем.

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