При каких симптомах коронавируса ребенка нужно обязательно показать врачу

Эксперт Эмма Данкан перечислила семь главных симптомов коронавируса у подростков Фото: Shutterstock

Новый штамм коронавируса «Омикрон» все чаще заражает детей — это было ожидаемо и специалисты предупреждали об этом с середины января. За последнюю неделю число заболевших детей увеличилось в два с половиной раза, и часть из них болеют тяжело — об этом 26 января заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И в Москве невероятный рост заболевших среди несовершеннолетних: «За 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации – в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)» - сообщает официальный сайт Департамента здравоохранения Москвы.

УСТАЛОСТЬ, ОСИПЛОСТЬ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Конечно, за детей мы переживаем сильнее, поэтому при первом же чихе обычно бежим к врачу. Но сейчас, когда в поликлиниках толпы, дети и взрослые заболевают массово, сто раз подумаешь, а стоит ли толкаться в очереди к педиатру с другими пациентами, если у ребенка всего лишь насморк и температура едва перевалила за 37. Многие мамы в такой ситуации выберут понаблюдать за ребенком дома – может, у него банальная простуда. Памятка Минздрава РФ советует, если температура у малыша или подростка не превышает 38 градусов, позвонить по единому телефону 122 и получить дистанционную консультацию медиков по дальнейшему лечению (по телефону же могут и открыть больничный маме при необходимости).

«Омикрон» вполне может протекать как обычное ОРВИ. Как говорит педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, основные признаки «омикрона» у детей: боль в горле, осиплость голоса, насморк, головная боль, у малышей (но не только) часто расстройство стула.

Еще у многих наблюдается усталость. А вот потеря вкуса и обоняния бывает намного реже, говорит педиатр Федор Катасонов. Это и мешает быстро, как раньше, диагностировать ковид.

ТОП-7 СИМПТОМОВ У ПОДРОСТКОВ

Нарушение стула наблюдается в основном у малышей до 7 лет. Симптомы у подростков чуть отличаются. О том, как болеют дети с 12 до 18 лет рассказала Эмма Данкан из проекта ZOE Covid Study. Вот самые частые симптомы омикронного ковида у подростков, по ее мнению:

- усталость

- головная боль

- боль в горле

- насморк

- чихание

- повышенная температура

- кашель

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

Педиатр Лиза Сейман, профессор кафедры педиатрии медицинского факультета Колумбийского университета, дополняет «у детей часто наблюдается развитие крупа: лающий кашель, сиплый голос, шумное затрудненное дыхание» (). Если у вашего ребенка возникает нечто подобное, его обязательно должен осмотреть врач!

Еще одно грозное осложнение ковида у детей – бронхиолит. Это воспаление мелких бронхов. Он развивается спустя несколько дней после заражения. Симптомы:

- затрудненное кряхтящее дыхание, из-за которого сильно раздуваются крылья носа,

- одышка,

- тахикардия (учащенное сердцебиение, у разных возрастов нормы очень разные, но если пульс в районе 100 ударов в минуту, это повод свериться с вашей возрастной нормой).

- свистящие хрипы из легких,

- иногда цианоз (синеющие губы и носогубные складки).

Если вы замечаете у ребенка подобные симптомы, немедленно вызывайте врача или скорую: примерно в 15-20 процентах случаев бронхиолиты лечатся очень тяжело и важно не допустить их развития.

А что будет дальше?

Пока о постковидном синдроме у детей российские врачи говорят с осторожностью. Как детские организмы отреагируют на «омикрон», данных слишком мало. Как рассказал KP.RU наш эксперт, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, примерно в 13 процентах случаев после перенесенного ковида у детей появляются когнитивные, неврологические проблемы (проблемы со сном, скоростью мышления, памятью, необоснованные страхи, иногда даже суицидальные мысли), в редких случаях развивается мультисистемный воспалительный синдром, который может привести к полиорганной недостаточность. Кроме того, вирус делает из ранее здоровых детей «частоболеющих», стирая иммунологическую память о перенесенным ОРВИ.

Об этом же говорят и педиатры других стран. Так, в норвежском исследовании были оценены более 700 тысяч обращений детей и подростков к врачам с начала августа 2020 до февраля 2021. Выяснилось, что среди детей с положительным тестом на ковид наблюдалось увеличение вероятности обращения за первичной медицинской помощью в 5-10 раз по сравнению с группой, где ковид не фиксировали.

Основная причина обращений в норвежских наблюдениях - респираторные симптомы (то есть симптомы ОРВИ). И наряду с ними повышенная утомляемость, потеря обоняния и вкуса, головокружение, мышечная слабость, головная боль.

Как говорит врач, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловев в своем телеграм-канале, последние исследования постковида позволяют прогнозировать рост обращений не только к дежурным врачам за диагнозом и лечением, но и «за специализированной помощью весной 2022 года с симптомами поражения пищеварительной системы, сердечно-сосудистой и неврологической».

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