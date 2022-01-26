Блинкен ушел от от ответа - дан ли России прямой отказ на главное требование - не брать Украину в НАТО. Что это значит

Госсекретарь США Блинкен провел в Вашингтоне пресс-конференцию Фото: REUTERS

Вечером 26 января посол США в России Салливан отвез в МИД РФ письменный ответ администрации Байдена на предложения Москвы по безопасности. И лишь после этого Госсекретарь США Блинкен провел в Вашингтоне пресс-конференцию, рассказав журналистам — что же содержится в письме, переданном в Россию.

Общий комментарий - «больших уступок» Кремлю Белый дом не допустил. Но публиковать письменные ответы Москве не будет. И рассчитывают, что Россия тоже не станет их обнародовать.

Однако, дьявол всегда в деталях. О каких же «небольших уступках» опасается говорить Блинкен? Возможно, о самой главной?

Она не могла проскочить мимо. Речь зашла о ключевом требовании Москвы — не принимать Украину (а вместе с ней и Грузию) в НАТО. Причем, закрепить это юридически.

На прямой вопрос журналистов — содержится ли в ответе США прямой отказ России на это требование, — Блинкен сказал, что не будет комментировать конкретных позиций в письме Белого дома. Но заявил, что «политика открытых дверей НАТО» в целом не меняется.

А не в целом? И почему именно эту позицию Госсекретарь отказался комментировать?

То есть, не исключено, что в ответе американцев по Украине (и Грузии) могут быть самые разные формулировки. Вплоть до обещаний не брать Украину в НАТО, допустим, в ближайшие 20 лет. При этом, не отказываясь «в целом» от принципа «открытых дверей». А, может, речь про 50 лет...

Ведь США так настойчиво просят от России не публиковать их ответ.