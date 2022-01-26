В МИД РФ подтвердили, что получили письменный ответ от США на предложения по безопасности

В МИД России подтвердили, что письменный ответ от США на предложения по безопасности получен. Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение письменного ответа от США на предложения по безопасности. Об этом сообщается в Twitter МИД России.

В министерстве сообщили, что документ в среду 26 января передал посол США в Москве Джон Салливан.

«Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Дж.Салливана по его просьбе, - говорится в сообщении, - В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, сообщает МИД РФ».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даст пресс-конференцию по поводу передачи Вашингтоном письменного ответа на предложения Москвы по безопасности.

Предложения по обеспечению безопасности представители российской делегации внесли в ходе прошедших 10 января в Женеве переговоров РФ и США по вопросам стратегической стабильности. Подробности здесь на kp.ru