Блинкен заявил, что США не будут публиковать ответ на российские предложения по безопасности

Энтони Блинкен объяснил, почему США против обнародования текста ответа на предложения РФ по безопасности. Фото: REUTERS

Энтони Блинкен заявил, что США не собирается публиковать содержание ответа на предложения России по безопасности. Госсекретарь США сказал об этом во время пресс-конференции в среду 26 января. Блинкен объяснил нежелание Вашингтона публиковать содержание документа стремлением обеспечить возможность конфиденциального разговора для дипломатов.

«Мы не будем публиковать содержания нашего ответа России, поскольку уверены в том, что дипломаты могут преуспеть только тогда, когда у них есть возможность для конфиденциального разговора», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что США готовы как к дипломатическим контактам с Москвой, так и к «жесткому ответу» на предполагаемую «агресссию» России.

«У России есть выбор: продолжить дипломатический переговоры или получить жесткий ответ на свою агрессию. Мы готовы к обоим вариантам», - заявил Блинкен.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение письменного ответа от США на предложения по безопасности в среду 26 января.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.