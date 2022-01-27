Положить биткоин на сберкнижку: Минфин предлагает не запрещать криптовалюты, а прописать для них правила

Покупать биткоины будем через банки Фото: Shutterstock

Министерство финансов России опубликовало свои предложения по регулированию рынка криптовалют. Это ответ ведомства на разгромный доклад Центрального банка, который на прошлой неделе выступил с идеей запретить примерно все: и майнинг «крипты» на территории страны, и операции с ней. Мол, народ покупает биткоины и теряет на этом деньги, да и вообще цифровыми деньгами расплачиваются террористы и прочий криминалитет.

У Минфина другая точка зрения. Чиновники предлагают не запрещать, а отрегулировать отрасль, которая уже весьма значима. Россияне понаоткрывали уже несколько миллионов криптокошельков, на которых хранится активов в общей сложности на 2 трлн рублей — это примерно два годовых бюджета Санкт-Петербурга.

- Сейчас уже невозможно полностью запретить операции, связанные с оборотом криптовалюты, - уверены в Минфине. - А свести угрозу финансовой системе к минимуму можно, установив правила и предусмотрев меры контроля.

Итак, что же предлагают в министерстве?

- Продавать и покупать криптовалюту через банки.

- Физлица нужно разделить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, как сейчас принято применительно к акциям и другим ценным бумагам. Неквалифицированным инвесторам, то есть людям с небольшими капиталами и без профильного образования, ограничат возможности вкладываться в «крипту».

- Незаконные транзакции должен выявлять специальный сервис «Прозрачный блокчейн».

- Кроме банков на рынке криптовалюты смогут работать специализированные биржи и обменники, но только если пройдут сертификацию.

- Криптокошельки не должны быть анонимными. Операторы будут собирать данные своих клиентов, в том числе паспортные.

Такой подход, считают в Минфине, удовлетворит и майнеров, которые смогут работать в белую, и вкладчиков в криптовалюту, которым останется их излюбленный инструмент для инвестиций, и государство, которое сможет отслеживать все операции и получать налоги с набирающей обороты отрасли.

КОМПЕТЕНТНО

- В принципе, ничего невозможного и невыполнимого в предложениях Минфина нет. И, конечно, это лучше, чем полный запрет криптовалюты, - уверен крупный майнер из Иркутска Евгений Зырянов. - Думаю, крупные участники рынка, которые и так не работают с криминалитетом, согласятся на такое регулирование. А банки без особых проблем создадут нужную инфраструктуру. Другое дело, пока и эти предложения, и грозная инициатива Центрального банка — лишь разговоры. Надо смотреть, к чему придет рабочая группа в Госдуме. Я полагаю, именно там будет выработана государственная политика по регулированию рынка криптовалют.

ГЛАС НАРОДА

Что россияне знают о биткоинах?

Что-то слышал, но без подробностей - 47%

Впервые слышу - 19%

Слышал только название - 18%

Хорошо знаю, специально изучал тему - 17%

Хотят ли россияне инвестировать в криптовалюту?

Не хотел бы - 81%

Хотел бы - 16%

Стоит ли запретить в России сделки с криптовалютой?

Да, стоит - 32%

Нет, не стоит - 32%

Мне все равно - 33%

По данным опроса ВЦИОМ.