Тайная любовница: у Брэда Питта роман с известной певицей

Брэд Питт нашел новую любовь. Фото: EAST NEWS

Похоже, Брэд Питт окончательно оправился от скандального развода с Анджелиной Джоли. Стало известно о том, что актер тайно встречается с красоткой-певицей, которая на 23 года его моложе.

Брэд Питт счастлив со шведской певицей Люкке Ли, передает The Sun. Девушка живет в трех минутах езды от дома актера в Голливуде. Артистке 35 лет.

До Питта она встречалась с музыкантом и продюсером Джеффом Бхаскером, родила от него сына Диона. Мальчику скоро исполнится шесть лет. Ребенка она воспитывает как мать-одиночка.

Молодая певица Люкке Ли. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники радуются за звезду фильма "Бойцовского клуба". Возможно, новые отношения помогут ему отвлекаться от непростой ситуации. Ведь артист до сих пор судится с бывшей женой Анджелиной Джоли, с которой расстался более пяти лет назад. Они ведут войну за опеку над детьми.

К слову, Питту не раз приписывали романтические отношения. Последний громкий роман у него случился с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев. Влюбленные летали друг к другу в гости, так как актер живет в США, а Николь - в Германии.