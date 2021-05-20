Натерлась феромонами и не мылась три дня: жуткое видео Анджелины Джоли

Анджелина Джоли решила привлечь внимание к проблеме защиты пчел

Анджелина Джоли шокировала публику. Впрочем, 45-летняя актриса делает это довольно часто. На этот раз бывшая жена Брэда Питта позировала с живыми пчелами. Насекомые облепили ее с ног до головы, а особо прытки залезли под юбку.

Анджелина Джоли решила привлечь внимание к проблеме защиты пчел. Кроме того, актриса поддержала программу обучения женщин пчеловодству. На опубликованном видео бывшая жена Брэда Питта предстала в наряде цвета слоновой кости, открывшем ее шею и плечи.

Насекомые ползали по лицу, шее, плечам и одежде кинозвезды. Ради ярких кадров она натерлась феромонами, которые помогали пчелам двигаться в нужном направлении, и не мылась несколько дней.

"Было забавно сделать прическу и макияж и натираться феромонами. Мы не мылись три дня. Мне сказали, что, если пахнуть разными запахами, шампунем, духами, всем таким, пчела не понимает, что ты такое. Одна пчела забралась под платье и все время пробыла там. Как в какой-то старой комедии", - поделилась Джоли.

По ее словам, в нос и уши ей вставили специальные тампоны, чтобы в них не забрались пчелы. Многодетная мама поведала, что чувствовала насекомое у себя на ноге, и думала, что это худшее место, в какое можно получить укус. "Она забиралась все выше и оставалась там всю съемку. Когда с меня сняли всех пчел, я подняла юбку, и она улетела", - цитирует голливудскую знаменитость National Geographic.

Поклонники пришли в ужас от жуткого видео кумира. Многие выказали обеспокоенность ее здоровьем. "Не открывай рот!", "Она очень напугана", "Жуть какая", "Страшная картина не сделает пчеловодницей ни одну женщину. Анджелина очень худая, ей нужна помощь", - пишут фолловеры.