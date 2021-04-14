Проблемная дочь Джоли и Питта снова передвигается на костылях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта приключилось несчастье. Шайло передвигается на костылях. Девочку заметили в аэропорту в 20 километрах от Лос-Анджелеса.

Средней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта отчаянно не везет. Шайло, которая в мае 2021 года будет отмечать свой 15-й день рождения, передвигается на костылях. Что произошло с наследницей голливудских знаменитостей, не известно. Возможно, она получила травму во время занятий танцами. Это новое хобби появилось у подростка сравнительно недавно. В феврале девочка начала посещать танцевальную студию.

К слову, буквально в прошлом году подростку довольно долго пришлось передвигаться на костылях. Шайло перенесла тяжелую операцию. У постели любимицы дежурил обожающие ее отец. Питт даже пропустил важную для него церемонию BAFTA, сославшись на чрезвычайную ситуацию в семье.

Джоли тогда призналась: "Я провела последние два месяца в хирургических отделениях. Мне пришлось наблюдать, как «лечь под нож» довелось Шайло. Она перенесла операцию на бедре".

Поклонники актеров переживают за состояние здоровья их ребенка. У Анджелины и Питта шестеро детей: 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние Нокс и Вивьен. Шайло и двойняшки - биологические дети актеров, остальных они усыновили.

При этом Шайло считается самой проблемной в семье. Девочка растет бунтаркой. Она с детства воспринимала себя мальчиком и просила называть ее Джоном. Был период, когда она хотела сменить пол. Наследница известных родителей планировала сделать операцию по смене пола после того, как достигнет совершеннолетия. Энджи с пониманием восприняла гендерные поиски дочери, а вот Брэд был против. К счастью для любящего отца в последнее время Шайло остепенилась. Она стала носить более женственную одежду и отпустила волосы.