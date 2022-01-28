Ленин просил яд у Сталина: Вождь не хотел мучиться, зная ужасный финал своей болезни

Скончался вождь 21 января 1924 года

Продолжение. Часть первая тут.

О смерти создателя СССР запущено два десятка слухов, гипотез, версий. Чем же на самом деле болел Владимир Ильич?

Спецоперация Кремля «Горки»

Скончался вождь 21 января 1924 года под Москвой, в бывшей усадьбе вдовы сочувствовавшего большевикам миллионера-филантропа Саввы Морозова. После революции вдову попросили вон, и с осени 1918 Горки стали резиденцией Ленина. Он поправлял здесь здоровье после выстрелов Фанни Каплан. А с 15 мая 1923 тяжелобольной председатель Совнаркома СССР жил в Горках постоянно до самой кончины.

- Странности начались уже на второй день, когда проводили вскрытие тела пациента № 1, - говорит kp.ru доктор Валерий Новоселов, автор документальной книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив». – Это поручили выдающемуся патологоанатому, профессору Алексею Абрикосову. По логике процедура должна была проходить у него на кафедре патологической анатомии Московского университета. Однако нарком здравоохранения Николай Семашко почему-то везет профессора и других уважаемых докторов в Горки. Тело вождя мирового пролетариата вскрывали на столе в ванной комнате.

- Кошмар!

- На мой взгляд, этот нерациональный с точки зрения врачебного мышления шаг был сделан исключительно из соображений секретности. Отдаленная изолированная усадьба под надежной охраной суровых латышских стрелков идеально подходила для спецоперации Кремля. Чтобы принудить врачей к постановке нужного властям диагноза. В больнице сделать все в тайне не удалось бы. Много сотрудников кругом. А еще в Горках был телефон. Можно оперативно согласовывать диагноз с Политбюро.

- Сталин, кстати, тоже умер на загородной даче в Кунцево. Где его вскрывали?

- Отличный вопрос! По воспоминаниям академика Мясникова, в флигеле при кафедре биохимии 1-го МОЛМИ (ныне - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, – Ред.) Акт патолого-анатомического вскрытия тела Ленина подписали в Горках (!) профессора О. Ферстер, В.Осипов, А.Абрикосов, А.Дешин, В.Бунак, доктора П.Елистратов, В.Розанов, В.Обух, Б.Вейсброд, наркомздрав Н.Семашко.

Единственный член комиссии, Ф. Гетье, личный доктор Ленина и семьи Ульяновых, организатор и первый главврач Солдатенковской (ныне Боткинской) больницы, нашел в себе личное и профессиональное мужество не ставить подпись под фальшивым диагнозом.

За это позже, я уверен, Федор Александрович поплатился единственным сыном. Александра Гетье, альпиниста и тренера по боксу, расстреляли в январе 1938 по особому сталинскому списку. 75-летний отец не пережил трагедии и вскоре умер.

Добавлю, что история с Горками - единственная, когда тело действующего лидера советского государства вскрывали не в медицинском учреждении.

Валерий Новоселов, автор документальной книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Фото: Личный Архив

«Ври, Каменев, да знай меру!»

- Официальная ложь о болезни вождя началась куда раньше, - продолжает рассказ доктор Новоселов. - Первый инсульт у Владимира Ильича случился в ночь на 26 мая 1922 . 2 июня публикуют первый бюллетень о здоровье В.И.Ульянова. «Острый гастроэнтерит, общее переутомление, незначительное нарушение кровообращения…»

12 июля пациент поинтересовался у сестры, Марии Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, что пишут о его здоровье. Узнав про «желудочно-кишечное заболевание, сопровождающееся нарушением кровообращения», очень смеялся: «Я думал, что лучшие дипломаты в Гааге, а оказывается это они в Москве – это врачи, составившие бюллетень о моей болезни.» В тот же день он отправил письмо члену Политбюро Льву Каменеву: «т.Каменев!... Только что услышал от сестры о бюллетенях, вами обо мне выпущенных. И хохотал же. «Послушай, ври, да знай меру!»

Ясно, что врачи составили тот фальшивый бюллетень под давлением Политбюро. Были и позже фальшиво-оптимистичные заявления того же наркома Семашко о выздоравливающем Ленине, рвущемся на работу. Например, в октябре 1923. Хотя врачи Гетье, Осипов, Доброгаев в тот момент писали «наверх», что «сообщения в газетах не соответствуют желаемому и возможности быстрого выздоровления В.И.Ульянова».

- Валерий Михайлович, мы же с вами слышали подобное в 90-х про «крепкое рукопожатие президента Бориса Ельцина, работающего с документами!»

- А началась эта ложь с больного Ильича. Апофеозом стал его посмертный диагноз: «распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания».

- В чем здесь ложь, объясните.

- Обычно диагнозы русские врачи писали и пишут на русском с использованием латинских терминов. Здесь почему-то поставили немецкое слово «Abnutzungssсlerose» (в переводе на русский - склероз изнашивания). Полагаю, чтобы напустить туману. Очевидно всем медикам, кто хоть мало-мальски знаком с атеросклерозом, его теориями и становлением отечественной и мировой мысли в этиологии и патогенезе данного заболевания, что такого диагноза просто не существует. Никто никогда ни до, ни после смерти Ульянова его не использовал. Это единичный случай в мире.

С осени 1918 Горки стали резиденцией Ленина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зато этот нелепый диагноз позволил большевикам идеологически использовать смерть вождя мирового пролетариата. Нарком Семашко писал: «Вскрытие тела Владимира Ильича констатировало «Abnutzungssсlerose», как основную причину болезни и смерти; оно показало, что нечеловеческая умственная работа, жизнь в постоянных волнениях и непрерывном беспокойстве привели нашего вождя к преждевременной смерти… Болезнь поражает обыкновенно «наиболее уязвимое место» (locus minoris resistentiae), таким «уязвимым» местом у Владимира Ильича был головной мозг; он постоянно, был в напряженной работе, он систематически переутомлялся, вся напряженная деятельность и все волнения ударяли прежде всего по мозгу.»

Дескать, создатель СССР, реально напугавший капиталистов всей планеты коммунистической идеей, сгорел на работе во имя пролетариата, мировой революции. Мозг не выдержал фантастических сверхнагрузок.

- По-вашему, у Ильича не было атеросклероза?

- Был. Но возрастной. Как, полагаю, и у большинства жителей России, кому за пятьдесят. Но не он стал причиной смерти вождя. Атеросклероз характеризуется бляшками в сосудах. Но вот что писал сам Семашко, руководивший вскрытием: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собою не трубочки, а шнурки». Однако шнурок – не бляшка!

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ «ДНЕВНИКИ»

- Ленин с самого начала знал свой диагноз,- говорит доктор Новоселов. – 30 мая 1922 г, на четвертый день после первого инсульта, его в Горках навестил Сталин. Вождь заговорил с ним о суициде, просил яд. Он боялся не просто смерти, а паралича и сумасшествия, которыми обычно заканчивалась его болезнь.

Знало о диагнозе и Политбюро. Ведь в консультациях врачей участвовал в качестве Народного комиссара Николай Семашко. Родной племянник знаменитого марксиста Плеханова. С 1904 забросивший короткую лечебную практику, уйдя в профессиональные революционеры.

- И что же это за страшный недуг, из-за которого Ильич готов был отравиться, да Сталин не дал яд?

- По идее он должен быть зафиксирован в его «Истории болезни» того периода. Как это обычно принято в медицинской практике. Однако у пациента В.И.Ульянова «Истории болезни» нет. Во всяком случае, официально о ней ничего до сих пор неизвестно. Что очень странно.

Зато есть «Дневники дежурных врачей В.И.Ульянова». Тоже загадочный документ. Ни до, ни после смерти Ленина подобных документов история мировой медицины не знает. К тому же и он засекречен на СТО лет! Я единственный из врачей получил доступ к нему.

- Как это вам удалось, Валерий Михайлович?

- Я занимаюсь этой темой уже более 30 лет. После поступления в очную аспирантуру Института мозга при Академии медицинских наук. Там мне дали сложную тему изучения механизмов старения мозга с сосудистым поражением атеросклеротической природы. Чем, по официальному мнению, страдал Ленин. Его мозг хранился в институте. Главным исследователем болезни, смерти Ленина в СССР был академик РАМН, директор НИИ физико-химической медицины профессор Юрий Лопухин. Он призывал открыть все медицинские документы вождя, чтобы поставить ему окончательный диагноз. Увы, безрезультатно.

После смерти Юрия Михайловича в 2016 я решил завершить его дело. Отправил запрос в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) - бывший партийный архив ЦК КПСС. В конце концов, получил допуск к «Дневникам», работал с ними в читальном зале. Это 410 страниц печатного текста формата А4. Первая запись - 28 мая 1922, сразу после первого инсульта вождя. Последняя - 21 января 1924 г.

Самое важное я подробно законспектировал в ноутбуке. Фотографировать не позволяли. Когда же попросил разрешения снять копии «Дневников», мне вообще отказали в доступе. Хотя срок закрытости подобных документов ради сохранения врачебной тайны по закону составляет 75 лет. Он истек еще в 1999.

Я обратился в ФСБ, полагая, что это их запрет. Но там ответили, что никакого отношения к «Дневникам» не имеют. Выяснилось, что доступ к ним в архиве ограничили в 1999 еще на 25 лет по просьбе племянницы вождя Ольги Дмитриевны Ульяновой, ныне покойной. Видимо, кто-то настойчиво попросил ее об этом.

Поскольку это ограничение доступа незаконно, я обратился в Москворецкий суд. Но проиграл. Один из юристов-архивистов сказал мне, что они спокойно могут продлить запрет еще хоть на 1000 лет…

КОВАРНЫЙ ЛЮЭС

- Но и в «Дневниках» тоже нет никаких диагнозов или любого термина, указывающего на этиологию заболевания вождя. Полагаю, потому и выбрали странную форму медицинской документации, чтобы сохранить тайну болезни Ленина.

Однако само содержание «Дневников» дает мне, врачу, неврологу, нейрофизиологу, историку отечественной медицины основания утверждать, что вождя в 53 года свели в Мавзолей осложнения от neurolues (syphilis, lues). Хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением, вызываемого бледной трепонемой (treponema pallidum). Это третичная форма люэса. А проще – нейросифилис.

Во избежание ухмылок, скабрезностей, кривотолков я не буду давать морально-этических оценок сложнейшему заболеванию. Для меня, врача, это только страдание.

Сифилис был тогда одним из самых распространенных заболеваний не только в России, но и в «просвещенной» Европе. В середине 1920-х годов каждый десятый мужчина в Гамбурге и каждая двадцатая женщина страдали от него. В Москве, по данным вскрытий, 5,5 % имело признаки перенесенного сифилиса. А в отдельных областях СССР до 40 % населения болело! В СССР тогда жило 150 миллионов. 5,5 % дает до 8 миллионов больных.

Напомню, первый инсульт у Владимира Ильича случился в ночь на 26 мая 1922 г. Собрался консилиум. Судя по «Дневникам», сразу было диагностировано люэтическое поражение мозга. И лечили только это заболевание. Другого лечения не было. Недаром первым лечащим врачом вождя назначили невропатолога, приват-доцента Алексея Михайловича Кожевникова. Он давно занимался исследованием сифилитических поражений мозга. Еще в 1913 опубликовал в научном журнале статью «К казуистике детских и семейных паралюэтических заболеваний нервной системы». Спустя год у постели кремлевского пациента его сменил опять же невропатолог, профессор Василий Крамер. С июля 1923 до самой кончины пациента его основным лечащим врачом был психиатр и невропатолог, профессор Виктор Осипов. Как раз в 1923 он выпустил учебник «Частное учение о душевных болезнях», где 80 страниц из 180 посвящены… нейросифилису.

Эти трое и вели засекреченные поныне «Дневники». Точнее, надиктовывали кремлевским машинисткам.

Уже 29 мая, судя по записи, сделан первый тест на сифилис – знаменитая «реакция Вассермана» (RW).

ВОЖДЯ ЛЕЧИЛИ ЯДОВИТЫМ МЫШЬЯКОМ

- Какой результат?

- В том - то и дело, что в «Дневниках» его нет. Как и второй RW от 12 июля. Представляете? Возможно ли, чтобы лечащие врачи Ульянова, высочайшие профессионалы, забыли написать результаты RW? Я читал рассекреченную медицинскую документацию главного советского чекиста Феликса Дзержинского. Там есть анализ RW №13205: «30 декабря 1924 реакция Вассермана дала отрицательный результат.» Тогда RW делали во всех случаях серьезных заболеваний, чтобы отсечь сифилис.

Уверен, врачи Ульянова получили строгое указание не упоминать результат реакции Вассермана. А он явно был положительным. Поскольку уже 1 июля 1922 г у пациента начат первый курс препарата на основе мышьяка. Никакого экспериментального, профилактического лечения, как говорили многие лениноведы и ленинолюбы, сделавшие себе карьеры на его имени, не было. Не тот случай, чтобы экспериментировать с токсичным металлом.

Согласно учебникам того времени, люэс надо лечить под контролем реакции Вассермана именно мышьяком, цитирую: «сальварсан - наиболее сильно действующее противосифилитическое средство, превосходящее во много раз ртуть. В течение первых двух лет достаточно 5-6 курсов… Курсы проводятся комбинированно с инъекциями ртути». У пациента Ульянова было 7 курсов мышьяка менее чем за два года! Больной тяжело переносил лечение.

- Понятно. Мышьяк – яд!

- Также доктора Ленина применяли препараты ртути (использовались для лечения больных сифилисом с начала 16 века до середины 20 века), йода (им лечили с 19 века) и висмута (новейшее лекарство от люиса с 1920-х г.)

Сифилис вождя подтверждает и факт приглашения из Германии для консультации профессора Макса Нонне. Мировое светило работало только в области нейросифилиса! Узнав же, что другой приглашенный немец, профессор Клемперер, всего лишь терапевт, Ленин расстроился: «данный доктор не по профилю». И продиктовал сестре Марии Ильиничне письмо Сталину с просьбой поскорее освободить его от этого немца.

Третья реакция Вассермана (21.12.1922) и четвертая (16.02.1923) были отрицательными. Что неудивительно на фоне ударного лечения ядами. Но…Процесс поражения мозга был необратим. Из-за запущенного сифилиса пациента. Передовая медицина того времени оказалась бессильна.

- Ходит версия, что у Ленина был врожденный сифилис.

- Исключено. Такие дети, даже если рождались на вид здоровыми, затем резко отставали в своем умственном развитии. Ульянов, как известно, прекрасно учился, закончил гимназию с золотой медалью, позже стал умнейшим человеком эпохи.

- Когда же он заразился люэсом?

- Конкретно сказать невозможно. Я полагаю, в самарский период 1892-1893 гг. Симпатичный, крепкий, умный парень… Дело молодое!

- Выходит, Ленину, как и его учителю Карлу Марксу, «ничто человеческое не было чуждо»!

- А разве остальные вожди СССР были девственниками? Да и что за манера лезть кому-то в постель? Я не моралист. Мало того, от этого он становится не только человечнее, но и понятнее вся его и наша история.

- 30 ведущих докторов того времени почти два года занимались кремлевским пациентом. Почему никто из них позже не назвал публично истинную болезнь вождя мирового пролетариата?

- Первоначальное молчание в силу принципов врачебной деонтологии в дальнейшем стало принципом самосохранения. У ГПУ-НКВД длинные руки. Могли спокойно достать «болтунов» и в Европе. Троцкого даже в Америке ликвидировали! У немецких врачей был еще один повод молчать. Им заплатили гигантские суммы золотом. Учитывая, что германская марка тогда, в условиях дикой инфляции, была «фантиком». А позже, даже если кто-то из престарелых врачей что-то и мог сказать, ему бы уже никто не поверил. Нонне ушел из жизни в возрасте почти ста лет в 1959 г и унес тайну с собой. На момент его смерти из русских участников тех событий жив был только Николай Николаевич Приоров, в 1923 г несколько раз приезжавший к пациенту подбирать ортопедические сапоги. Он умрет в 1961 г.

ТРАГЕДИЯ АКАДЕМИКА БЕХТЕРЕВА

- А в 1970-м отмечалось столетие вождя. Главный идеолог КПСС Суслов опасался, что антисоветские круги за рубежом устроят к юбилею провокацию путём публикации фальшивки о сифилисе Ленина. И поручил главному кремлевскому врачу Евгению Чазову вместе с ведущими учёными СССР подготовить и опубликовать материалы об истинных причинах болезни и смерти Ильича. Дабы предупредить различного рода инсинуации.

«Проблем с установлением причин болезни и смерти Ленина у нас не оказалось, - вспоминал академик Чазов. - Клинические материалы, гистологические препараты, заключения специалистов в период болезни я представил ведущим учёным нашей страны. Все единодушно подтвердили диагноз, установленный в 20-е годы, - атеросклероз сонных артерий, явившийся причиной повторных инсультов.»

- Это единодушие понятно. Клиническое сообщество и общество в целом получило 22 января 1924 диагноз от Политбюро, который в СССР не подлежал обсуждению. Партийная идеология, стиснув в дружеских объятиях медицинскую этику, удушила ее. Евгений Иванович был прекрасный врач. Но встроенный в высшую структуру власти. Разве мог он заявить про сифилис? Да даже заикнуться? Конечно, при Брежневе были времена вегетарианские, Чазов вряд бы разделил участь академика Бехтерева. Но точно вылетел бы из руководства кремлевской медицины и своего кардиоинститута. И где бы он мог о сифилисе сказать, в газете «Правда»? Или «Известиях»? Это даже не смешно.

- А какая связь между Лениным и Бехтеревым? Считается, что академика отравили чекисты в 1927-м, когда он поставил Сталину диагноз «паранойя».

- Я дружу с правнуком Бехтерева Святославом Медведевым, тоже академиком, сыном легендарной Натальи Бехтеревой. По его словам, в семье всегда считали, что Владимира Михайловича убили из-за Ильича: «История связана с Лениным, Бехтерев поставил ему диагноз сифилис мозга. Он как раз собирался ехать на международный конгресс, где мог рассказать об этом, если бы его спросили. Скорее всего, это и послужило мотивом убийства…»

Я тоже, подробно изучив вопрос, придерживаюсь этой версии.

Ленин просил яд у Сталина Фото: фотохроника ТАСС.

ТАЙНА ЛЕНИНСКИХ «ШНУРКОВ»

- Возвращаясь к атеросклерозу, который «подтвердил» Чазов, выполняя поручение Суслова. Понимаю, сифилис – «стыдная болезнь», потому ее и скрывал Кремль. Нет этого диагноза и в «Дневниках лечащих врачей Ульянова». Но там на 410 страницах нет и слов «артериосклероз» и «атеросклероз». Не странно ли? В посмертном диагнозе есть, а в «Дневниках», фактически заменивших «историю болезни» вождя - нет. Это подтверждает, полагаю, что окончательный диагноз (ПОЛИТИЧЕСКИЙ!) поставили в Кремле на следующий день после кончины Ленина.

Напомню странную фразу наркома Семашко в статье о вскрытии Ленина: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собою не трубочки, а шнурки».

Что это за «шнурки», вряд ли сегодня объяснят многие современные врачи. Но это прекрасно знали доктора той эпохи. Вот что писал академик Абрикосов в монографии «Сифилис нервной системы» (1927 г.) «…часто заболевший участок сосуда превращается в белый твердый шнур.» Академик И.В.Давыдовский, один из организаторов патолого-анатомической службы СССР, в статье о сифилисе сосудов головного мозга: «Изменения крупных артерий обычно охватывают весьма ограниченный участок сосуда, превращая его в вермишелеобразный белый, плотный, едва проходимый или совершенно облитерированный шнур.» Профессор П.В. Никольский, известный русский дерматолог и венеролог: «сосуд может превратиться в фиброзный шнур». Именно эти шнуры и были специфическим патолого-анатомическим признаком сифилиса сосудов головного мозга. Но тот же Абрикосов и другие доктора, участвовавшие в вскрытии тела вождя, вынуждены были молчать.

Однако «шнурки», зафиксированные наркомом Семашко, подтверждают окончательный МЕДИЦИНСКИЙ диагноз Владимира Ильича Ленина – он скончался от нейролюиса.

Академик Евгений Чазов Фото: фотохроника ТАСС.

НЕ СЕНСАЦИИ РАДИ…

- На основе законспектированных в архиве «Дневников» вы издали документальную книгу «Смерть Ленина. Медицинский детектив». Действительно, детектив.

- Закрытие доступа к «Дневникам» до 2024 незаконно. В силу этических причин я не привожу в книге бОльшую часть физиологических подробностей жизни и страданий пациента В.И.Ульянова. Несмотря на то, что это несколько сглаживает тяжесть клинической картины его болезни.

- Вы писали книгу ради дешевой сенсации? Как же, сифилис у Ленина!!!

- Ошибаетесь! Изначально книга писалась только для врачебного сообщества. Кстати, это только в России более 700 тыс. врачей. Но в процессе обсуждения с множеством коллег я решил сделать упор на восстановлении доброго профессионального имени выдающихся врачей прошлого, которые, якобы, «не смогли поставить точный диагноз, неправильно, не от того лечили Ленина». Буквально на днях это вновь публично заявил один московский «историк».

Можно с уверенностью сказать: пациент В.И.Ульянов умер от того, от чего его и лечили академик В.М. Бехтерев, профессора М. Нонне, В.В. Крамер, В.П. Осипов, приват-доцент А.М. Кожевников и еще 25 ведущих докторов из России и Германии. Это сифилис сосудов головного мозга, самое обычное и частое заболевание начала ХХ века. И какого-либо другого его лечения кроме мышьяка, ртути, висмута, йода тогда просто не было. Медицина еще не знала антибиотиков. Именно их открытие и позволило загнать сифилис «под плинтус» во всем мире после окончания Второй мировой.

(Продолжение следует)

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ДОСЬЕ «КП»

Валерий НОВОСЕЛОВ, 60 лет. Врач - гериатр, невролог, нейрофизиолог. Окончил Первый Московский медицинский институт им. Сеченова и очную аспирантуру Академии Медицинских наук РФ. Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, геронтологом поликлиники АН РФ, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН (курс геронтологии и гериатрии). В настоящее время - директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр», занимается разработкой методов и средств активного долголетия человека. Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. Общество было создано еще в 1805 году, тогда оно называлось Императорским. В разные годы членами МОИП были Дарвин, Мечников, Вернадский и многие другие знаменитые ученые с мировыми именами. Автор популярных книг о старении человека, истории медицины. Постоянный автор «Комсомольской правды».

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