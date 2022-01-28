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В мире28 января 2022 5:13

Богатейший человек мира обозвал Байдена мокрой марионеткой

Владелец Tesla Илон Маск раскритиковал действия президента США
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Илон Маск обиделся на Джо Байдена.

Илон Маск обиделся на Джо Байдена.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатейший человек мира и руководитель корпорации Tesla Илон Маск обиделся на президента США Джо Байдена за то, что тот, говоря о достижениях американского электромобилестроения, не упомянул его компанию.

Маск сделал несколько гневных замечаний в соцсетях.

– Байден - это мокрая марионетка в человеческом обличье, – написал он в Twitter.

По всей видимости, оскорбительный твит вызван тем, что ранее Байден, рассказывая об автомобилестроении в США, отметил, что такие компании как Ford и General Motors выпускают большинство электромобилей на территории страны, а не за рубежом. При этом глава Белого дома компанию Tesla не упомянул вообще.

Маск не первый раз возмущается действиями Байдена: так, в августе прошлого года он недоумевал, почему на встрече, которую президент США провел с представителями крупнейших производителей электромобилей, не было никого от Tesla, а в декабре раскритиковал законопроект Байдена в части выплат госсубсидий на строительство зарядных станций для электрокаров.

Кроме того, Маск в Twitter заявил, что Байден «держит американцев за дураков».

После этого пользователи соцсети посоветовали предпринимателю выставить свою кандидатуру на президентских выборах, заявив, что рады были бы видеть его во главе государства.

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