Богатейший человек мира обозвал Байдена мокрой марионеткой

Илон Маск обиделся на Джо Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатейший человек мира и руководитель корпорации Tesla Илон Маск обиделся на президента США Джо Байдена за то, что тот, говоря о достижениях американского электромобилестроения, не упомянул его компанию.

Маск сделал несколько гневных замечаний в соцсетях.

– Байден - это мокрая марионетка в человеческом обличье, – написал он в Twitter.

По всей видимости, оскорбительный твит вызван тем, что ранее Байден, рассказывая об автомобилестроении в США, отметил, что такие компании как Ford и General Motors выпускают большинство электромобилей на территории страны, а не за рубежом. При этом глава Белого дома компанию Tesla не упомянул вообще.

Маск не первый раз возмущается действиями Байдена: так, в августе прошлого года он недоумевал, почему на встрече, которую президент США провел с представителями крупнейших производителей электромобилей, не было никого от Tesla, а в декабре раскритиковал законопроект Байдена в части выплат госсубсидий на строительство зарядных станций для электрокаров.

Кроме того, Маск в Twitter заявил, что Байден «держит американцев за дураков».

После этого пользователи соцсети посоветовали предпринимателю выставить свою кандидатуру на президентских выборах, заявив, что рады были бы видеть его во главе государства.