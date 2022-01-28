В феврале могут подорожать воды, соки и кофе: производители жалуются на невыносимый рост затрат

В Минсельхозе признают, что «возможны отдельные случаи» из-за удорожания ингредиентов, упаковки, транспортных расходов и коммуналки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

О своем желании повысить цены с 1 февраля объявили теперь и производители безалкогольных напитков. В частности, речь идет о газировке типа кока-колы и пепси-колы. Часть соков предположительно подорожает тоже. Предприятия комментируют ситуацию в том роде, что «делают все возможное», но больше не могут. Жалуются на подкосивший их рост мировых цен на сахар (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сахар в мировой гонке цен действительно один из чемпионов - плюс 37,5% за год). А также вздорожавшую упаковку, логистику и коммуналку.

Ожидается увеличение ценников и на некоторые виды бутилированной питьевой воды, где никакого сахара нет. Здесь среди причин, помимо логистики с расходниками, называется введение обязательной маркировки.

Ну и наконец подорожает кофе. Компания «Якобс» грозит увеличением цен на 10 -25%, другие производители, скорее всего, тоже подтянутся. Это прогнозировали еще в прошлом году. Из -за заморозков в Бразилии на рынках начался кофейный ажиотаж, зерна взлетели в цене. Ну вот, докатилось.

В целом безалкогольные напитки могут подорожать на 6-8% - 20-25%, в зависимости от производителя и вида товара.

-Высокие темпы роста цен на продовольственные товары – это мировой тренд на протяжении двух последних лет. В России благодаря принятым Правительством стабилизирующим мерам данная тенденция носит значительно менее выраженный характер, - официально комментируют ситуацию в Минсельхозе. - Вместе с тем на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. При этом следует отметить, что сегодня на российском рынке сформирован широкий ассортимент безалкогольных напитков в разных ценовых категориях как зарубежного, так и отечественного производства.

КАЛЬКУЛЯТОР

Что больше всего подорожало с начала 2022 года

(данные Росстата на 21 января)

Капуста - +11%

Помидоры - +11%

Огурцы - +9%

Морковь - +6%

Бананы - +6%

Эти продукты немного подешевели

Яйца куриные -2,4%

Куры -1,1%

Пшено -0,9%

Свинина -0,4%

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