«Пару дней назад я читал статью в «Комсомолке»: Сергей Лавров оценил антироссийские выпады в учебниках истории стран СНГ

Министр иностранных дел отреагировал на публикацию в нашем издании Фото: www.youtube.com

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в ходе большого интервью которое он дал 28 января четырем российским радиостанциям («Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва»), продемонстрировал свое хорошее знакомство с публикациями в «КП». В частности, он отметил, что ознакомился со статьей нашего обозревателя Олега Адамовича «Колонизаторы и оккупанты: что пишут про России в школьных учебниках стран бывшего СССР».

- Пару дней назад читал статью в «Комсомольской правде» про учебники истории. Не буду комментировать то, что пишут эстонцы, украинцы, литовцы, латвийцы, но в том, что касается стран СНГ, мы неоднократно обращали внимание на то, что не нужно давать националистам поводы путем раскручивания непростых сюжетов нашей общей истории. Эта история в конечном итоге помогла всем народам, проживавшим и проживающим на этом огромном геополитическом пространстве, наладить в целом ряде случаев свою государственность. И при всем понимании стремления к самоутверждению новых независимых государств, надо избегать чрезмерных оценок, которые явно и, может быть, преднамеренно играют на руку ультрарадикалам и националистам, - заявил министр иностранных дел.

Сергей Лавров напомнил, что в рамках СНГ в прошлом году было подписано решение о создании комиссии ученых, одним из главных направлений работы которой будет как раз обсуждение вопросов общей истории. При этом глава МИДа добавил, что речи о создании единого учебника истории для стран СНГ не идет. Однако возможно создание методических пособий, которые будут консолидированную точку зрения соседствующих стран.

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Министр иностранных дел России дал большое интервью четырем российским радиостанциями: «Комсомольской правде», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва» (подробности)