Кирилл Вышинский: Американцам придется выставлять заградотряды, чтоб украинцы не удрали с войны

Исполнительный директор информагенства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский Фото: Александр КОЦ

Об этом kp.ru рассказал бывший украинский журналист, отсидевший 413 дней в тюрьме за свою работу, а сейчас — исполнительный директор информагенства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

«Люди близки к панике»

- Как бы вы оценили психологическое состояние сегодняшней Украины?

- В умах люди близки к панике. Если я разговариваю с кем-то на Украине по телефону, то меня обязательно спросят - будет ли война и когда.

- Начитались британских газет?

- Не только. Порошенко и все его окружение, которые перетянуты на каналы Ахметова, - они накачивают военную истерию. И несмотря на успокоения Зеленского, люди больше склонны верить не ему. Плюс американцы ж сказали. Спички и соль может еще не скупают, а вот деньги из банков уже начали снимать. Это демонстрация того, что народ взвинчен психологически очень серьезно. Это умеют делать на Украине.

- Насколько эта взвинченность имеет под собой основания? Военно-психологические обострения бывали и раньше.

- Отличие в том, что начали насыщать американским оружием украинские подразделения в Донбассе. Американцам нужно совершать что-то, что подтверждает военную эскалацию.

Я не уверен, что украинские военные всерьез готовы воевать. У них нет позитивного опыта боевого. Нет опыта побед. Есть только поражения – Иловайск, Дебальцево. Они понимают, что может произойти, если их накроет залповым огнем. И куда им придется тогда бежать. Направлений два. Самое близкое – в сторону российской границы. Либо, как в свое время знаменитый батальон «Закарпатье», который совершил «героический» марш. За сутки они прошли 800 километров, правда, в направлении тыла – в Ивано-Франковск.

«Не верю в боевой дух»

- Ну есть же те, кому в охотку повоевать?

- Зарабатывать на передовой все готовы, когда ты сидишь в блиндаже, а тебе к окладу капает еще за «первую линию». Не секрет, что туда попадают в основном контрактники. В первую очередь они набираются с Западной Украины. У них две мотивации – идеологическая и материальная. Кому-то лень ехать в Польшу. А тут - сидишь в окопе. За тебя уже все вырыли предыдущие ротации. Волонтеры тебе консервы привозят. Ты на всем готовом. И плюс капают деньги. Да, постреливают. И ты постреливаешь.

Странная позиционная война, как у Ремарка – «На Западном фронте без перемен». Сидят, покуривают, постреливают, выпивают. Люди в это вжились. И кардинально ничего собственными руками ухудшать хотят не многие. Хотя я понимаю, что там есть люди с отбитой головой, с перекрученными мозгами. Там есть и «Правый сектор», Добровольческий корпус, есть полк «Азов», который непонятно кому подчиняется. Но в общей массе я не очень верю в высокий боевой дух украинской армии в Донбассе. На широкомасштабные военные действия там вряд ли кто-то пройдет. А на какие-то провокации, боестолкновения, - не исключаю.

- А как с боевым духом у жителей восточных областей?

- Я слежу по своим контактам, по публикациям. Для людей любая война – это изменение их сегодняшней жизни. Никто не хочет, чтобы завтра было по-другому. Понятно, что не будет ковровых бомбометаний, как в Великую Отечественную. Но и приспосабливаться к новым обстоятельствам не хотят люди.

«Пассионарии – в Крыму и Донбассе»

- В партизаны не пойдут?

- На юго-востоке рельеф для этого не подходящий. Там особенно не попартизанишь. Есть люди, которые просто разучились что-то делать в этой жизни, пока они 7 лет погружались в эту историю, напитанную адреналином и кровью. Это 6-8 процентов населения в крупных городах юго-востока. Максимум. Сколько из них конкретных пассионариев, которые возьмутся за оружие? Если говорить об украинцах, все пассионарии, которых жизнь заставила быть такими, это Крым и Донбасс. Их на Украине уже нет. Есть еще пассионарии по типу мышления – это Львов, Ивано-Франковск. Тернополь уже в меньшей степени. А люди, живущие в Харькове, в Одессе, в Николаеве, ну какая война, какое партизанское движение?

- Цветами значит встречать будут?

- Вряд ли, по одной простой причине. Эти люди насторожены. Как только что-то будет меняться, они сначала посмотрят, а потом пойдут с цветами. Главное – чтобы не менялся привычный образ жизни. Людям этого очень не хочется.

- Как оцениваешь информационную истерию, подогреваемую американскими и британскими СМИ?

- Похоже, что она вызвана большим комплексом внутренних американских проблем. Они получили мощную и жесткую позицию России. Вы хотите договариваться? Отлично, давайте, начнем с простого. 1997 год, НАТО в этих пределах. Это серьезная история для американцев. Им нужно укреплять свою переговорную позицию.

Один из способов – экономическое давление. Они считают, что так ослабят позиции России. Для американцев хороши были бы два варианта. Первый - срыв переговоров началом боевых действий. А кто их должен начать? Точно не Россия. Но поскольку информационный фон создан, если там что-то начнется, то они скажут: видите, мы же говорили, Россия готовилась, и пожалуйста.

Второй вариант – заставить Украину всеми силами выполнять «Минск». Но, в любом случае, главная цель сегодня у американцев – расшатать нас на переговорах, создать видимость, что Россия готовит войну и ставит мир на грань Третьей мировой.

И любой исход для американцев хорош. Провокация? Мы же говорили — Россия готовила войну. Нет, все разрешится, войны не будет? Ну, мы миротворцы! Байден спас мир. Беспроигрышная ситуация.

- Насколько реальна война между Украиной и Россией?

- Я больше боюсь тех набранных по контракту на Западной Украине, которым просто захочется, получив в руки те же «Джевелины», шмальнуть в сторону москалей. Я не очень верю в осознанную готовность к какой-то войсковой операции со стороны Украины. Это должно идти от американцев. Причем их инструкторы должны стоять сзади и выполнять роль заградотрядов.

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