Подведены финансовые итоги 2021 года: Банки богатеют, россияне увязают в кредитах

Россияне влезли в небывалые долги, взяв ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банкиры довольно потирают руки: по результатам 2021 года, которые опубликовал Центральный банк России, банковский сектор показал рекордную прибыль, заработав 2,4 трлн рублей. В то же время россияне влезли в небывалые долги, взяв ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей. Это как полтора бюджета Москвы.

Главным драйвером таких цифр стала доступная ипотека. В первой половине прошлого года ставки по жилищным займам держались на минимальном за современную историю уровне, только к концу года полезли в верх, пробив уже сейчас двузначную отметку. К тому же не стоит забывать про льготную ипотеку, которую власти предложили как один из способов борьбы с вызванным ковидом кризисом. Но это все оказалось змеей, которая ухватила себя за хвост: низкие ставки по ипотеке привели к большому спросу на рынке жилья, полезли вверх цены на стройматериалы, а поскольку это очень большой кластер, разогналась и общая инфляция. И вот уже ЦБ планомерно повышает ключевую ставку, делая все кредиты, в том числе жилищные, дороже. Кстати, в самом регуляторе ничего страшного в рекордных триллионах, выданных гражданам на новые квартиры, не видят. А ведь их еще отдавать надо будет!

- Мы не видим высоких рисков перегрева рынка ипотеки. Согласно нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе выдачи новых кредитов снизятся до более умеренных из-за роста ипотечных ставок, - говорится в докладе ЦБ.

Впрочем, не одной ипотекой пробавляется народ. Портфель потребительских займов вырос на пятую часть. Для сравнения, в 2020-м рост составил только 8,8%.

- Нас беспокоит рост долговой нагрузки заемщиков. Скорее, даже то, что он опережает рост доходов населения, - сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. - Кроме того, вызывает беспокойство и то, что у нас практически нет притока новых заемщиков.

Но если банки так щедро раздавали россиянам взаймы, на чем же они заработали свои рекордные 2,4 трлн рублей? Конечно, на нас с вами!

- Росту прибыли способствовало расширение объемов бизнеса и, как следствие, чистых процентных и комиссионных доходов на 15% и 20%, соответственно, - говорится в опубликованном ЦБ документе.

То есть народ стал активней пользоваться банковскими услугами, а уж сами финансовые организации, не сомневайтесь, имеют свою копеечку с каждой операцией. Даже когда мы расплачиваемся картой в магазине, часть денег уходит банку, который эту карту выпустил. Часть это крошечная, но когда таких карт миллионы, набегает приличная сумма.

КОНКРЕТНО

Рост кредитования физлиц +23,2%

Рост кредитования компания +11,7%

Банки выдали 5,7 трлн рублей ипотеки, это +30% к прошлому году

КОМПЕТЕНТНО

«Доходы людей падают, а поддерживать привычный уровень жизни хочется»

- Все последние годы у нас в стране большие проблемы с доходами населения. Были отрезки, когда они немного росли, но на отрезке в 10 лет заметно просели. При этом цены растут, а люди вынуждены затягивать пояса. Но при этом всем нам хочется поддерживать привычный уровень потребления, - сказал kp.ru Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - В начале пандемии был проведен опрос, и порядка 60% россиян ответили, что у них нет никаких накоплений. Это, конечно, вопиющая статистика. Но очевидно, что у людей нет никакой подушки безопасности, а жить-то хочется. Если пытаться быть оптимистом, то можно утешиться тем, что народ понабрал кредитов в прошлом году, когда условия в банках были более привлекательными. Сейчас они намного менее дружелюбные к заемщикам.

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