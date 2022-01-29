Держались за руки и светились от счастья: Алексей Гуськов вышел в свет с вдовой Андрея Панина

Алексей Гуськов с Натальей Рогожкиной светились от счастья. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве 28 февраля раздали "Золотых орлов". Премию посетили многие известные артисты. Не обошлось и без сенсаций. На красной дорожке актер Алексей Гуськов нежно держал за руку Наталью Рогожкину. После смерти Андрея Панина вдова - редкий гость публичных мероприятий. Но ее нынешний выход в свет произвел фурор.

Алексей Гуськов и Наталья Рогожкина заставили говорить о себе всю кинотусовку. На премии "Золотой орел" актеры появились перед публикой, держась за руки. Артисты буквально светились от счастья.

В кулуарах какие только версии не выдвигались. Одни говорили, что артисты сблизились во время съемок фильма "Седьмая симфония". Другие искали глазами Лидию Вележеву, на которой Гуськов женат более 30 лет. Однако жгучей брюнетки на мероприятии не было.

Ранее Алексей так говорил о своем союзе с Лидией: "Я собираюсь, как говорится, «донашивать» этот брак".

Что касается Рогожкиной, то после смерти Андрея Панина в марте 2013 года вдова осталась с малолетними сыновьями на руках. Старшему Александру на момент ухода из жизни знаменитого отца было 12 лет, а младшему Пете - пять.

Долгое время об артистке ничего не было слышно. Она ведет достаточно уединенный образ жизни. Когда выдается свободное от съемок время, она улетает в Испанию, где у нее есть вилла. Особняк находится в Барселоне.

Однажды ее подруга Дарья Юрская проболталась, что Рогожкина не одна. "Сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина. Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду. После ухода мужа она сильно изменилась. Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю", - сочувствовала приятельница.