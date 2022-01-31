К Виктору Мережко перед смертью приходила во сне умершая жена

Похоронив любимую супругу, артист пообещал своим детям никогда больше не жениться. И сдержал слово Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что Виктора Мережко не стало, поздним вечером 30 января сообщил Союз кинематографистов РФ: актер и режиссёр умер в один день с коллегой Леонидом Куравлевым. И также как Куравлев, Виктор Иванович тяжело переживал потерю любимой жены. Тамара Мережко ушла из жизни в 1997 году: скончалась от рака в 51 год. С тех пор вдовец держал обещание, данное сыну и дочери, что у них никогда не будет мачехи.

О своей супруге Мережко говорил в интервью всегда с большой любовью, восхищаясь ее женской мудростью и обаянием.

- Тамара была очень красивой, я в юности за ней не один год ухаживал. А женившись, никогда не слышал от нее и слова упрека, - признавался актер и режиссёр. - Только: «Витенька, Витенька». Может быть, она и что-то чувствовала, но никогда не показывала ревности. У меня не было романов, лишь иногда несерьезные увлечения. Таких женщин, как Тамара, трудно найти.

Даже спустя почти четверть века после трагедии Мережко продолжал тосковать по единственной супруге. Как рассказывал Виктор Иванович в одном из последних интервью, жена стала часто являться к нему во сне.

- Мне снится Тамара, удивительно, но она всегда чем-то недовольна, почему-то все время ругает меня, - удивлялся артист. - Уже не помню, за что, но претензии были: «Что ты так стоишь? Почему так оделся?».

Их роман начался еще в шестидесятых. Тогда приехавший в Ростов по распределению после окончания Украинского полиграфического института Мережко просто не мог не заметить самую красивую девушку в компании общих друзей. Но поженились они лишь спустя несколько лет. Мережко уехал в Москву и, чтобы закрепиться в столице, вступил в фиктивный брак ради прописки. Любимой девушке пришлось ждать его развода…

Счастливую семейную жизнь длиной в 30 лет разрушила страшная новость. О том, что у Тамары онкология, артист узнал не сразу: жена тайно лечилась у знахарок и целительниц. В результате драгоценное время было потеряно.

- Для меня ее болезнь стала потрясением. То время, когда она боролась с раком, было для меня невероятно тяжелым. После смерти Тамары я сказал детям, что больше не женюсь, и до сих пор так и не сделал этого, - вспоминал артист.