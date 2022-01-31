Дочь Виктора Мережко: "С отцом я разговаривала сегодня. Он умер после операции, которая была совершенно бессмысленна"

Известный сценарист и режиссер Виктор Мережко умер 30 января от осложнений коронавируса Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Мережко жил последние лет десять в Питере. Он перебрался в северную столицу после того, как снял сериал «Сонька Золотая Ручка». Купил небольшую квартиру. Преподавал там в институте кино и телевидения. И наслаждался жизнью, лишь изредка приезжая в Москву.

- Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться, - рассказала нам дочь Виктора Мережко Мария. - Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечение. Перед Новым годом он разговаривал по телефону с Александром Збруевым. И тот обратил внимание, что отец еле говорит. Посоветовал съездить в больницу. Но папа: нет, никаких больниц, не трогайте меня. В Питере живет мой брат Ваня. Он заходил к отцу, видел, как тот задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа хитрил и скрывал это. Но переломить нежелание отца ехать в больницу не мог, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна.

- Вы когда разговаривали в последний раз?

- Сегодня около 18.00! Папа три недели пролежал в реанимации, умолял, чтобы его перевели в обычную палату… Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо… Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20.30 вечера.

- Где похоронят Виктора Ивановича?

- В Москве, на Троекуровском кладбище рядом с нашей мамой. Она ушла 24 года назад.

- Виктор Иванович много работал всегда, какие сценарии он писал сейчас?

- Он выполнял заказ очень богатого человека, который попросил написать сценарий по его любимой книге. Я не имею права называть имя этого человека. Книжка когда-то произвела на него такое впечатление, что благодаря ей он и состоялся в жизни. Он сказал отцу: «Напишите сценарий, мы потом снимем картину». Ещё папа писал сценарий о том, как лесник спасал леса от пожаров в Сибири. И еще сценарий по биографии Владимира Жечкова, бизнесмена и основателя группы «Белый орел», про перипетии его судьбы.

- Мария, примите наши соболезнования. Уход Виктора Ивановича не только большая, но и неожиданная утра. Мережко всегда производил впечатление очень здорового человека, даже невзирая на возраст…

- Он таким и был. Пять лет назад у него случился инсульт из-за того, что он пил много лекарств. У него была операция на суставе, болела нога. Он и стал принимать обезболивающие, которые сгущают кровь, чтобы лишний раз не обращаться к врачам. Но он довольно легко вышел из инсульта.

Мне кажется, в глубине души он считал себя суперменом. Мы с братом тоже верили, что и на этот раз он выкрутится…