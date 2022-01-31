Профессор-вакцинолог объяснил, почему не все члены семьи заражаются ковидом, даже если живут бок о бок с заболевшим

В случае, если заражается кто-то из домочадцев, часть родственников тут же укладывается в постель с температурой. А кто-то из семьи может и на заболеть вовсе Фото: Shutterstock

Пошёл уже третий год пандемии, и за это время некоторые люди успели переболеть не раз. А другие живут, как ни в чем не бывало, и даже не слишком защищаются. Даже в семьях царит неравенство. В случае, если заражается кто-то из домочадцев, часть родственников тут же укладывается в постель с температурой. А кто-то из семьи может и на заболеть вовсе, хотя на него чихают и кашляют со всех сторон. Не то чтобы обидно, но возникает вопрос, почему некоторые подхватывают коронавирус, а другие нет.

Профессор Университета Гриффита в Австралии, руководитель лаборатории вакцин Майкл Гуд приводит несколько причин этому – гигиена, силы организма и расстояние.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: ГИГИЕНА

Многие с детских пор помнят – чистота залог здоровья. Ну вот, это тот самый случай. Частое мытье рук, соблюдение правил кашля и чихания (прикрывать рот во время этого самого), регулярная смена маски – все это помогает защитить свой организм от попадания в него вируса.

А если в квартире есть человек с ковидом, то ему рекомендуется носить маску, максимально избегать контактов с другими людьми. Домочадцам тоже находиться в маске, дезинфицировать поверхности в местах общего пользования, такие как дверные ручки, краны, места отдыха и приёма пищи. Больной по возможности должен находиться в изолированной комнате, пользоваться отдельными столовыми приборами, а после посещения туалета и душа дезинфицировать их антибактериальным спреем. И конечно, обязательно проветривание. Российский Минздрав рекомендует проводить его раз в три часа.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: РАССТОЯНИЕ

Неслучайно во время пандемии рекомендовано держать дистанцию в 1,5 метра. Частицы коронавируса, выделяемые при кашле, массированно разлетаются на такое расстояние.

Но обратите внимание, вирус распространяется по воздуху не только при кашле. Больной человек может выделять заразу при любом «выталкивании воздуха», при разговоре тоже.

«Некоторые люди говорят громче, что является показателем того, сколько энергии человек вкладывает в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество вирусных частиц, вылетающих из вашего тела, - говорит профессор Гуд. - А некоторые, скажем так, тяжеловеснее других, что означает, что более крупные люди выделяют больше воздуха. И если такой человек болен, то представляет больше риска для окружающих, ведь с воздухом изо рта он «выпускает на волю» вирусы».

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: СИЛЫ ОРГАНИЗМА

Меньше шансов заболеть ковидом у обладателей врожденного сильного иммунитета, он зависит от генетических мутаций определенных частей ДНК. Кроме того, на вероятность заразиться влияют ранее перенесенные человеком заболевания.

А еще, как ни странно, риск заболеть COVID-19 зависит от пола. Мужчины чаще попадают в реанимацию, и чаще умирают от коронавируса: по статистике, более 70% жертв пандемии – представители сильного пола. Это связано с тем, что у мужчин в клетках легких присутствует больше определенных рецепторов, которые вирус и использует для заражения.

Профессор Гуд также сказал, что в большинстве случаев COVID-19 соблюдается «правило 80-20». Это когда примерно 20% зараженного населения ответственны за 80% передачи вируса. Вот почему так важно соблюдать три вышеперечисленных правила. Плюс не забывать, что одним из лучших способов избежать заражения вирусом от бытового контакта остаётся вакцинация.

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