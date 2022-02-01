Ученые посчитали, насколько часто переболевшие ковидом заражаются «омикроном»

Санкт-Петербург. Медицинский сотрудник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для больных COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне показало, что вариант коронавируса «омикрон» в разы сильнее «дельты» по способности пробивать иммунную защиту у переболевших и вакцинированных. Но значит ли это, что мы оказались перед ним бессильны? Разбираемся вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

Исследование проходило в основном в декабре прошлого года, когда штамм «омикрон» только появился в поле зрения медиков и ученых, но уже был признан вариантом, вызывающим беспокойство, поскольку сумел развить многочисленные мутации. Данные, опубликованные учеными из Великобритании, были собраны на основе большой статистической выборки. Это 333 000 случаев ковида. Из них 122 062 приходились на «дельту» и 1846 – на «омикрон».

Результаты показали, что «омикрон» пробивает защиту у переболевших ковидом в 80 % случаев. Причем в выборку исследования попал самый широкий круг участников, как по этническим показателям, так и по возрасту.

Ранее подобное исследование по отношению к «дельта»-штамму проводилось на примере медицинских работников и тогда стало понятно, что «дельта» пробивал иммунную защиту у переболевших только в 15 % случаев.

- Это исследование явно высвечивает определенный феномен. Если человек переболел раньше, то у него почти в 5,5 раз выше риск заразиться «омикроном» и получить ковид повторно, чем это было при «дельте», - говорит Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании. - Надо сказать, что данные собирали на самом старте «омикрона» в Великобритании, и к концу исследования «омикрон» набрал всего 20% по распространению. То есть, на тот период времени «омикроном» в принципе было еще заразиться достаточно сложно.

ВНИМАНИЕ АНТИПРИВИВОЧНИКАМ

В исследовании есть парадоксальные на первый взгляд данные по вакцинам AstraZeneca и Pfizer. Эффективно снижая вероятность заражения «дельтой», для «омикрона» вакцины порой показывают нулевую эффективность». На самом деле, это не значит, что вакцины не работают. Это подтверждает простой факт: вакцины намного лучше работают против «дельты», чем против «омикрона».

ВЛИЯЕТ ЛИ ГЕНЕТИКА НА РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ «ОМИКРОНОМ»?

- Еще один любопытный фактор, который описан в исследовании – этническая принадлежность заразившихся, - говорит Николай Крючков. - Оказалось, что выходцы из Африки и из Кореи в Великобритании намного проще заражались «омикроном». Лично я уверен, что главное объяснение здесь стоит искать не в генетике, а в том, какой образ жизни ведут люди, насколько они заботятся о соблюдении мер по снижению рисков заразиться любым штаммом коронавируса.

Вакцины AstraZeneca и Pfizer намного лучше работают против «дельты», чем против «омикрона». Фото: REUTERS

ВОПРОС РЕБРОМ

- Николай, скажите, так все-таки, вакцинация сейчас при широком распространении штамма «омикрон» работает или нет?

- Я смею предполагать на основе существующих сейчас научных публикаций, что относительно тяжелого течения и смерти и «Спутник V», и мРНКовые вакцины работают хорошо. А вот когда мы говорим о заражении или о симптоматическом ковиде, то здесь вакцины работают намного слабее, чем это было с «дельтой». Да, и вакцинированным, и невакцинированным заразиться и заболеть ковидом сейчас намного легче, чем раньше, это мы видим наглядно. Но и течение болезни у людей, уже иммунизированных (то есть привитых), с большей вероятностью будет легкое или среднетяжелое. Отсюда и вывод – вакцинироваться, безусловно, нужно. Эффективность вакцин относительно предотвращения тяжелых случаев ковида остается такой же, как и раньше.