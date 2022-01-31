Наследство Виктора Мережко: народный артист отремонтировал дом и оставил детям три квартиры

Виктор Мережко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса на 75-м году жизни. Семья у народного артиста была дружной – дети любили и уважали отца, ежедневно созванивались, часто встречались. Фильмы знаменитого режиссера и сценариста будут смотреть, вспоминая Виктора Мережко. Сын и дочь Виктора Ивановича будут получать авторские отчисления только за картины «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька. Продолжение легенды», которые Мережко снял как режиссер и сценарист. Именно на эти картины были оформлены авторские права, а вот за остальные знаменитые киноработы Мережко получал гонорар, поэтому по договору авторские отчисления не положены. Экранизированы 72 сценария Мережко, поставлено 16 пьес, но больших богатств он не нажил. Однако недвижимость у него была и в Москве, и в Подмосковье, и в Питере.

Санкт-Петербург

Виктор Мережко переехал из Москвы в Санкт-Петербург почти десять лет назад. Там живет его сын: 39-летний Иван, как и отец стал режиссером и сценаристом. Виктор Иванович купил в Санкт-Петербурге небольшую квартиру площадью 45 кв м на улице Шпалерная в доходном доме Н.А. Синельникова 1907 года постройки. Стоимость этой недвижимости – от 17 млн. руб.

Мережко любил расположение своей квартиры, рассказывал: «До Невы семь минут, до Летнего сада десять, до Фонтанки пять. Уникальное место. Люди в Питере мягче, тут меньше суеты и истерики». По утрам народный артист делал зарядку, по вечерам гулял. Днем писал сценарии. Обожал чистоту и всегда поддерживал в квартире идеальный порядок, любил сам готовить. Часто к Виктору Ивановичу заезжал сын. Именно Иван заставил отца обратиться в больницу. Мережко-старший запустил болезнь, так как надеялся справиться с вирусом дома.

Виктор Мережко с дочерью Марией в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Москва

Дочь Виктора Мережко живет в Москве. 48-летняя Мария заботилась об отце как могла – постоянно была на связи с Питером. В столице у Виктора Ивановича осталось две квартиры: две «трешки» неподалеку от метро Аэропорт – площадью 75 кв м и 77 кв м. Одна досталась ему по завещанию – это была квартира друзей актера Григория Юматова и его жены Музы Крепкогорской, за которой ухаживали супруги Мережко. А вторую Виктор Иванович купил на первый приличный гонорар. Мережко за сценарий фильма «Здравствуй и прощай» заплатили четыре тысячи рублей. Виктор Иванович рассказывал: «Для меня это были немыслимые деньги - тогда я заплатил за свой первый кооператив. В среднем сценарий на «Мосфильме» стоил шесть тысяч рублей, если это был госзаказ - восемь. Но еще и платили так называемые потиражные такой же суммы. «Волга» тогда стоила десять тысяч рублей, а моя трехкомнатная квартира у метро «Аэропорт», где я живу в Москве - девять с половиной тысяч».

Квартира Мережко в ЖСК «Драматург» стоит около 25 млн. руб. Вторая «трешка» - также от 25 млн. руб.

Виктор Мережко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Евгения ГУСЕВА

Подмосковье

Народный артист был человеком доверчивым, поэтому однажды лишился дачи в Рузском районе. Мережко выручил знакомого – взял для него большой кредит. Но человек тот оказался аферистом и возвращать деньги не стал – долг повис на Викторе Мережко. Виктор Иванович вспоминал: «Часть денег мне потом помогли вернуть, но дачу к тому времени у меня уже забрали за долги. Через некоторое время моя дочь Маша в той же деревне под Рузой нашла для нас очень красивый дом». Семья купила деревянный дом, который скорее похож на дачу. Стоимость домов в этой деревне – от 7 млн. руб. Мережко пока жил в Москве, занимался благоустройством и ремонтом дачи. Также у кинематографиста был земельный участок в Истринском районе Подмосковья.

Имущественных споров в семье Мережко не будет: вся недвижимость в равных долях по договоренности будет разделена между Иваном и Марией Мережко.

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