На «Родню» Виктора Мережко вдохновила история его тети. А героя «Полетов во сне и наяву» он списал с брата

Вспоминаем жизнь и фильмы выдающегося сценариста, ушедшего от нас на 85-м году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Виктора Мережко было трудное детство. Он видел немецких оккупантов (те вошли в Ростовскую область, где жила семья, в начале войны) и страшный послевоенный голод, когда приходилось питаться супом из лебеды. Бывало, ему приходилось просить милостыню - до такой степени нищенствовала семья. Отец воевал, попал в плен к немцам, бежал, добрался до семьи - а потом много месяцев скрывался в лесу: боялся ареста. К счастью, его не посадили, но взрывной характер и страсть к загулам мешали найти постоянную работу и оборачивались множеством трагикомических ситуаций.

С одной стороны, Виктору в детстве и отрочестве приходилось невероятно тяжело, а с другой - он сам намекал, что это закалило его характер, сделало пробивным… Ну и, конечно, подарило прекрасное знание жизни и психологии «простых людей», которым будут посвящены его лучшие сценарии.

После школы он пытался поступить на актерский факультет (почему-то в детстве казалось, что именно актерство - его призвание), потом - в киевский институт киноинженеров. Ничего не получилось. Пришлось после долгих мытарств поступать в Львовский полиграфический институт. Он его окончил (хотя к полиграфии относился, мягко говоря, прохладно), и к моменту получения диплома мечта о кино не развеялась - наоборот, стала вести его по жизни.

В конце концов он поступил во ВГИК на сценарный факультет. Прошел творческий конкурс не просто удачно, а триумфально: единственный изо всех абитуриентов, писавших этюды на заданные темы, получил пятерку. Потом в Москве он вел себя необыкновенно нахально: мог подойти к заслуженному кинематографисту типа режиссера Сергея Герасимова и заявить: «Скоро я стану таким же знаменитым, как вы!» Его, конечно, посылали. И после окончания ВГИКа какое-то время пришлось просидеть без работы и денег. Но все-таки через десять-пятнадцать лет его имя было на слуху у всей страны.

Людмила Зайцева и Олег Ефремов в фильме "Здравствуй и прощай" Фото: кадр из фильма

Первой его заметной картиной стала мелодраматическая трагикомедия «Здравствуй и прощай» с прекрасной Людмилой Зайцевой в роли деревенской женщины Шуры Ермолюк. Муж Шуры (Михаил Кононов), впечатлившись выступлением заезжих артистов, в первую очередь - «женщины-змеи», решил покинуть деревню и отправился в город, навстречу «настоящей жизни». А Шура осталась в подвешенном состоянии: вроде и не разведена, но при этом одинока. И постепенно в нее начал влюбляться очень воспитанный участковый (Олег Ефремов)… Эта картина неожиданно свежо смотрится и через полвека после премьеры - и очевидно, что в этом заслуга не только режиссера Виталия Мельникова, но прежде всего сценариста.

И понеслось: «Вольному — воля», «Одиножды один», «Трын-трава»… При этом смелость и упертость Мережко не оставляли. В начале 1978 года «Советский экран» опубликовал двойное интервью с ним и Эдуардом Володарским. Мережко начал разносить фильмы, поставленные по его сценариям. Дескать, Геннадий Полока изуродовал «Одиножды один», потому что ввел туда гротеск и эксцентрику, которых в сценарии не было, а Сергей Никоненко в «Трын-траве» «как бы пробежал по поверхности, по самой пленочке материала. В результате получилась история не грустная и не смешная. Никакая получилась история». В общем, получалось так, что гордиться молодой автор может только «Здравствуй и прощай», а остальные фильмы - посредственные! Мережко тогда даже объявил, что временно уходит из кино.

Но тут случился еще один хит: «Вас ожидает гражданка Никанорова» Леонида Марягина. Наталья Гундарева сыграла в нем одну из лучших своих ролей - Кати Никаноровой, женщины из деревни, находящейся в вечном поиске прекрасного принца и набивающей в этом поиске массу шишек. Еще через несколько лет вышла «Родня» Никиты Михалкова: этот сценарий Мережко писал по заказу Нонны Мордюковой, с которой раньше работал на военной драме «Трясина». А потом были «Полеты во сне и наяву» - выдающийся фильм Романа Балаяна (режиссер опять-таки ощутимо переделал сценарий под себя, но Мережко на него уже не гневался в печати - победителей не судят).

Наталья Гундарева в картине "Вас ожидает гражданка Никанорова" Фото: кадр из фильма

Многое Мережко брал из собственной жизни, превращал в сценарии судьбы своих родственников. В героине «Здравствуй и прощай» видны черты его матери, в герое «Полетов», мающемся от кризиса среднего возраста - старшего брата. А в качестве основы для «Родни» Виктор Иванович взял историю собственной тети из Ростова, которая приехала в Москву к дочери и решила встретиться с первым супругом.

На его счету около 70 сценариев, и многое можно сегодня вспомнить. От мелодрамы «Одинокая женщина желает познакомиться» с прекрасными Ириной Купченко и Александром Збруевым до незаслуженно забытой драмы Александра Митты «Шаг» о несчастной женщине, пытающейся ввезти в Японию советскую вакцину от полиомиелита для своего сына и других японских детей. От комедии «Отставной козы барабанщик» с Георгием Бурковым, чей герой вздумал вернуться в родную деревню в образе бравого капитана, до «Курочки Рябы» Андрея Кончаловского. «Уходя - уходи», «Прости», «Забавы молодых»… Даже сценарий советско-японского мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло», который был любим советскими детьми середины 80-х, был написан Мережко.

Съемки фильма "Родня" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Те проекты, которыми он занимался с середины 90-х, едва ли врезались в память зрителю (навряд ли кто-то с ходу вспомнит, например, «Грешных апостолов любви» про цыган и фашистов или «Красную комнату» про Зою и Викторию Федоровых). Его режиссерские проекты вроде телефильмов «Новогодние мужчины» или «Сонька Золотая ручка» тоже не отнесешь к шедеврам на все времена. Но в молодости Мережко сделал достаточно, чтобы считаться одним из главных сценаристов в истории советского кино.

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Автор множества театральных пьес, а также сценариев к фильмам «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и многим другим (мультфильмам в том числе) Виктор Мережко скончался в 84 года. В связи с чем «КП» вспоминает избранные фрагменты интервью* мастера слова, вписавшего себя в историю советского и российского кино серией блестящих произведений — про ссору с Никитой Михалковым, войну, любовниц, идеологию в кино, Сталина и секс (подробности)