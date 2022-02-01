Шойгу готовит войска к маневрам Союзного государства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

На пяти военных полигонах Беларуси сосредотачивается мощное соединение сил реагирования Союзного государства. Уже понятно, что маневры "Союзная решимость -2022" пройдут с 10 по 20 февраля пройдут на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны Североатлантического альянса и Украина и ранее заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Трудно представить, как какой шум поднимется с началом учений, когда войска начнут отрабатывать задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.

- В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооруженных сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны, - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Глава военного ведомства отметил, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но Минобороны России предупредило военных атташе иностранных государств в рамках "добровольной транспарентности".

Ранее Минобороны России сообщило о переброске ряда частей и подразделений со штатным вооружением с Дальнего Востока в Белоруссию на совместные маневры "Союзная решимость-2022".

Так, 21 января железной дорогой с Дальнего Востока на маневры в Белоруссию были направлены два дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 (концерн ВКО «Алмаз-Антей») и 12 истребителей Су-35. Следом за ними в Белоруссию были направлены артиллеристы, морские пехотинцы и десантники.

Стало известно, что в плановых учениях примет дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Сергей Шойгу отметил, что в это время военные моряки (140 боевых кораблей) и специалисты Военно-космических сил (более 60 летательных аппаратов) в ходе серии военно-морских учений будут отрабатывать "совместные действия по защите интересов и отражению военных угроз с морских направлений в Мировом океане".

Напомним, неделю назад в Минобороны России сообщили, что 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения "задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки".

Где-то в "оперативно важных районах" Мирового океана моряки-балтийцы примут участия в совместных учениях с другими флотами. По предварительной информации крупные маневры пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.