Москва даже не в десятке: Названы города России с самыми высокими ценами

Слухи о том, что Москва — самый дорогой (во всяком случае, по ценам) город страны, в очередной раз развеял Росстат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слухи о том, что Москва — самый дорогой (во всяком случае, по ценам) город страны, в очередной раз развеял Росстат. Статистическое ведомство опубликовало показатели индекса стоимости жизни в разных городах страны по итогам 2021 года. И оказалось, что в лидерах — Анадырь. Причем столица Чукотки сохраняет за собой первенство уже как минимум 10 лет — вычисление этого показателя ведется с 2011 года. А Москва даже не вошла в десятку самых дорогих населенных пунктов.

Индекс стоимости жизни в каждом городе (в исследовании участвует 298 населенных пунктов) позволяет понять, насколько дорого там жить относительно среднероссийских показателей. В рублях, конечно, было бы нагляднее, но Росстат дает именно в процентах.

«Абсолютных данных Росстат не предоставляет», сообщили в этом ведомстве kp.ru.

Так что на вопрос: «А скажите, уважаемый, какая у вас в городе стоимость жизни?» петербуржец, например, загадочно ответит: «Извольте: на 12% выше, чем в среднем по стране».

Показатели стоимости жизни интересно сопоставить с данными о зарплатах. По данным Росстата, в Москве, например, средняя зарплата по итогам 2020 г. (данные за прошедший год еще не готовы) составляет 100,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 68,7 тыс. руб, на Чукотке — 120,6, в Ингушетии — 29,6 тыс. руб. Поделив зарплату на индекс стоимости жизни, можно вывести, насколько зарплата соответствует стоимости жизни в том или ином городе. Назовем его индекс соответствия (ИС). И в результате такого экспресс-расчета получим, что Москва — в лидерах, у нее ИС составляет 78,2. А Чукотка с ее дороговизной и высокими зарплатами немного отстает, там ИС — 76,8.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ПО ИНДЕКСУ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ

ТОП-5 Самый высокий

Анадырь, Чукотка 1,57

Зырянка, Якутия 1,46

Мирный, Якутия 1,46

Палана, Камчатка 1,43

Петропавловск-Камчатский 1,41

Золотая середина

Москва 1,28

С-Петербург 1,12

Ялта 1,00

ТОП-5 Самый низкий

Назрань, Ингушетия 0,75

Магас, Ингушетия 0,77

Канаш, Чувашия 0,82

Маглобек, Ингушетия 0,83

Ковылкино, Мордовия 0,83

Источник: Росстат