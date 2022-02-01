Путин напомнил Италии о принципах ОБСЕ

Президент России Владимир Путин.
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1 февраля Владимир Путин по телефону переговорил с премьером Италии Марио Драги. Вот главное, что обсуждали:
- Как идет борьба с коронавирусом.
- Путин заявил, что «Киев уклоняется от взятых на себя обязательств прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта».
«Подчёркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер, - сообщили в Кремле.
- Российский президент еще раз заявил о нашем желании получить от Запада юридические гарантии безопасности. Путин обратил внимание, что сейчас нарушается главный принцип ОБСЕ: неделимость безопасности. Это когда безопасность одной страны не повышается за счет безопасности другой.
- Российский президент подтвердил, что мы и дальше будем стабильно поставлять газ Италии. В конце глава государства добавил, что недавняя встреча с итальянскими предпринимателями прошла хорошо.
Последнее время международные контакты буквально идут один за одним. За четыре дня Путин уже дважды созванивался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А сегодня он лично принимает венгерского премьера Виктора Орбана.