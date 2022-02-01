Продавший дом и погрязший в долгах Павел Прилучный требует за драку с обидчика 4,5 миллиона рублей: Разборка «раз на раз» кончилась переломами лица

Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото со следами избиения на лице.

Звезда «Закрытой школы», «Мажора» и «Девятаева» Павел Прилучный давно уже доказал, что спокойная и тихая семейная жизнь — не для него.

Сначала со скандалом и побоями разошелся с женой.

Затем выставил на продажу дом, где некогда ковалось семейное счастье.

После оказалось, что у актера куча долгов, и денег едва хватает на алименты.

Копятся штрафы за нарушение ПДД.

И вдобавок ко всему жизнь Павла отягощают судебные тяжбы. Уже почти 2 года тянется разбирательство по делу о пьяной драке в калининградском клубе с обнадеживающим названием «Завод», где Прилучный решил выяснить, кто круче, с незнакомым ему Владимиром Семеновым — владельцем заведения.

Разговор на повышенных тонах между брутальными молодыми людьми перешла в спарринг «раз на раз» (Прилучный в юности занимался боксом, но Семенов, видимо, делал это усерднее и дольше — к тому же наверняка был трезвым). А поскольку никакой спортивной защиты на оппонентах не было, после нескольких поставленных ударов Павел рухнул. Ему сломали лицо. На морально-волевых, как летчик Девятаев, он доехал из Калининграда до Москвы, где был госпитализирован в Пироговскую больницу. Там и диагностировали переломы лицевой кости и черепа.

- Я признаю, что, защищаясь от агрессивных действий Прилучного, нанес ему единственный удар в лицо, от которого он упал и, скорее всего, получил большую часть травмы, - признался ответчик на суде, который совсем недавно стартовал. - Конфликт, о котором говорится, или резких неприязненных отношений – их нет сейчас и не было тогда. Больше того, не было никакого мотива и никакого повода для того, чтобы возникли эти резкие неприязненные отношения.

Теперь суд будет длиться, а Прилучный ждать удобного для себя вердикта. Ведь он указал в качестве компенсации космическую сумму — 4,5 миллиона рублей (обычно за убийство больше 1 миллиона рублей не присуждают). Видимо, Павел посчитал в требованиях простойку в съемочном процессе из-за травм и ущерб, который Семенов нанес его репутации и профессиональным отношениям. Пока актер лечился, ему запросто могли насчитать штрафы, а то и, возможно, отстранить от какого-либо проекта.

— Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову, — пояснил представитель Ленинградского районного суда. — Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО «А1 Студио», который оценен в 1,1 млн рублей.