"Ребят, мы развелись": жена Прилучного рассказала о "трэше" в семье

Агата Муцениеце рассказала о серьезных проблемах в семье. Супруга Павла Прилучного сообщила, что их шестилетний сын заболел и попал в больницу, а муж от них уехал.

Известная актриса Агата Муцениеце выложила на своем Youtube-канале очередное видео. Она поделилась с подписчиками подробностями семейной жизни. Неприятности обрушились на семью Муцениеце и Прилучного в январе. Их сын заболел и был госпитализирован с гнойным отитом. "Тимошка очень сильно болел... Ему прокалывали ушко. Короче, год начался с каких-то трешовых проблем!", - поделилась наболевшим артистка.

Агата Муцениеце рассказала о серьезных проблемах в семье.Известная актриса поделилась с подписчиками подробностями семейной жизни

Однако актриса на этом не остановилась и затронула тему, которая больше всего интересует поклонников. Она шокировала неожиданным признанием. "Где же Павел? Ребят, мы развелись, и он уехал из этого дома", - заявила Муцениеце.

Пока подписчики отходили от внезапного известия, Агата сообщила, что это был розыгрыш. "Паша в Калининграде на съемках, приедет скоро, и у нас будет спектакль, и мы поедем на гастроли. В общем, все в норме, не волнуйтесь", - отметила актриса.

agataagata Неприятности обрушились на семью Муцениеце и Прилучного в начале года

Почву для розыгрыша подготовил недавний скандал. Как писал сайт kp.ru, в начале года общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. В прессе появилась информация, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный находятся на грани развода. Артистка опровергла все слухи, однако поклонники ждали новых подробностей семейной драмы.