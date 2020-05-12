Прилучный во время карантина нахватал штрафов на 19,5 тысяч рублей

Не успело имя 32-летнего актёра сериала "Мажор" Павла Прилучного уйти из заголовков новостей, как звезда дала новый повод для своего упоминания. На этот раз из-за множества штрафов, которые актёр заработал за время самоизоляции. Всё чаще дорожные камеры стали фиксировать автомобили Прилучного на нарушениях правил разметки, превышениях скорости и других правонарушениях. "Письма счастья" с фотографиями его спортивного Рендж Ровера за 5 миллионов, и Мерседеса GL350 приходили и приходили, а оплачивать долг перед государством актёр не спешил. На данный момент у Павла скопилось неоплаченных штрафов на 19 500 рублей.

- Например, 17 апреля на севере Москвы в Беговом районе было зафиксировано нарушение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений автомобилем Мерседес Бенц GL350. А Рендж Ровер Спорт попал на камеры, фиксирующие превышение скорости в Московской области на автодороге М-1. И это лишь небольшая часть нарушений. Все указанные автомобили зарегистрированы на Павла Прилучного, на Агате Муцениеце нет ни одного автомобиля, - сообщил kp.ru источник

Один из автомобилей актера Прилучного - Range Rover.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не так давно Павел Прилучный снова обратил на себя внимание громким скандалом со своей супругой, 30-летней актрисой Агатой Муцениеце. Месяц назад она публично обвинила мужа в домашнем насилии.

Напомним, 10 апреля Агата Муцениеце обратилась к своим поклонникам за помощью через аккаунт в соцсетях, принадлежащий её маме. Женщина выложила видео, на котором она в слезах рассказывает, как плохо с ней и их детьми поступил актёр Павел Прилучный.

- Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, я не могу его остановить. И он во время пандемии выгоняет нас из дома, - говорит Агата в том самом видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Зареванная Агата Муцениеце заявила о рукоприкладстве Павла Прилучного.

Супруга рассказала, что случившееся стало результатом 10-дневного запоя Павла, не стала Агата скрывать и того, что с рукоприкладством от мужа она сталкивается не в первый раз. Но эта история, по её словам, уже перешла любые границы. Незадолго до этого пара решила разойтись, их браку на тот момент было уже 9 лет.

Но пандемия внесла в планы бывших супругов свои коррективы. И они вместе со своими детьми, 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией, решили переждать эпидемию в загородном доме. Закончилось воссоединение громким скандалом.

Сам актёр выносить сор из избы не собирался.

- Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, - отвечал Павел на любые вопросы о супруге.

Однако сама Агата рассказала, что решение о разрыве зрело у неё на протяжении года. Но до последнего женщина надеялась, что отношения всё-таки удастся спасти. После случившегося пара разъехалась, а Агата приняла окончательное решение о разводе. Супруги даже договорились о разделе имущества. Теперь, когда страсти утихли, комментировать свой разрыв Прилучный и Муцениеце отказываются.

- Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме, нас и наших официальных представителей! Все остальное - ложная информация! - говорит Агата Муцениеце

Поклонники звёздной пары ждут развязки этой истории, они надеются, что весь этот скандал - лишь очередная вспышка в отношениях темпераментной пары, и супруги вскоре уладят разногласия. Ведь Павел и Агата уже не раз балансировали на грани развода.

Стоит отметить, что Павел удивлял публику задолго до этого скандала. Год назад соседка обнаружила актёра спящим в её машине, объяснить свою ночёвку в чужом транспортном средстве герой телеэкрана не смог. Полицию хозяйка авто вызывать не стала, но видео разлетелось по интернету.

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