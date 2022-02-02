Тяжелобольной Вячеслав Добрынин не смог подняться на сцену на юбилее Льва Лещенко

С последствиями тяжёлой болезни Добрынин борется уже четвёртый год Фото: Алена МАРТЫНОВА

76-летний Вячеслав Добрынин из-за проблем со здоровьем давно не появляется на публичных мероприятиях и не участвует в концертах. Последний раз артист выходил на сцену в декабре 2019 года на большом сборном шоу «Дискотека Авторадио»: тогда его «Синему туману» и другим хитам подпевал весь зал на 15 тысяч человек. Певец признавался, что чувствует себя сносно - мол, поболел как все, ничего особенного. Однако, с тех пор ни одной песни больше не спел. И даже на юбилейном концерте дорогого друга Льва Лещенко, разменявшего девятый десяток, Добрынин не смог подняться на сцену. Пока вечером 1 февраля другие звёзды исполняли шлягеры композитора в «Крокус Сити Холле», Вячеслав Григорьевич скромно сидел на пятом ряду в пиджаке любимого красно-розового оттенка.

Возможно, Добрынин так и остался бы незамеченным для большинства зрителей в огромном зале на 6000 человек, если бы юбиляр не обратился к нему со сцены со словами благодарности за сотни песен, на которых выросло не одно поколение. Пришлось композитору встать, помахать ручкой… и уже в антракте он оказался заблокирован десятками поклонников, жаждавших совместного фото и автографа. И никому из них Вячеслав Григорьевич не отказал.

- Вы сегодня выйдете на сцену? - поинтересовались поклонники у мэтра.

- Нет. Я болею, - коротко ответил он, оторвавшись от беседы с другой знаменитой гостьей - поэтессой Ларисой Рубальской. - Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет.

Толпа зрителей ждала артиста и в фойе, куда он было направился в антракте. Однако, сопровождавшие певца друзья решили избавить Добрынина от всеобщего внимания и все вместе остались в зале. Передвигался Вячеслав Григорьевич тяжело, поддерживаемый под руку товарищем. Впрочем, было заметно, что признание публики маэстро приятно: он стойко позировал для фото и оставил несколько автографов.

С последствиями тяжёлой болезни Добрынин борется уже четвёртый год. Осенью-2018 появилась информация, что музыкант госпитализирован с инсультом. Позднее Лев Лещенко пояснил, что на самом деле у композитора была транзиторная ишемическая атака - микроинсульт без последствий в виде паралича и повреждения тканей мозга. Врачи предупредили, что после такого приступа необходима длительная реабилитация. Однако, на самом деле проблемы со здоровьем, о которых сам Вячеслав Григорьевич не распространяется, оказались куда серьезнее.

- Сейчас ему хочется пожелать здоровья, ведь Слава после двух тяжелых болезней, - проговорился на днях Лев Лещенко, поздравляя друга с 76-летием. - Надеюсь, что все придет в норму, и он еще сможет плодотворно поработать.

Между тем, два месяца назад Вячеслав Добрынин, несмотря на недуги, принял участие в шоу «Суперстар. Возвращение», согласившись на один выпуск занять кресло члена жюри.

- Я заранее прошу простить меня, что я не очень уверенно говорю. Потому что я после тяжелой болезни восстанавливаюсь. Но я впервые за два года вошел в студию. То, что здесь происходит, для меня праздник, - порадовался артист.