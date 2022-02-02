Опрос: каждый десятый россиянин постоянно чувствует себя одиноким

Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как часто испытывают чувство одиночества россияне. Фото: Shutterstock

Ученые предупреждают о еще одной эпидемии, не менее опасной, чем коронавирус. «Эпидемия одиночества» приводит к деменции, инсультам проблемам с сердцем и все чаще поражает молодежь. Впервые этот термин появился еще в 2017 году, однако на фоне пандемии коронавируса чувство социальной изолированности у многих людей обострилось еще сильнее.

Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как часто испытывают чувство одиночества россияне. Мы задали вопрос: «А вы чувствуете себя одиноким?» и узнали, сколько наших читателей столкнулись с такой проблемой.

Оказалось, что каждый десятый опрошенный испытывает чувство одиночества на постоянной основе. 10% респондентов заявили, что им не хватает поддержки и понимания.

«Да, из-за этой проблемы бываю депрессия, ипохондрия, алкоголизм, психосоматические болезни, развиваются фобии. И все чаще люди стали страдать от одиночества», - отмечает один из участников исследования.

«Сейчас особенно много молодых людей сидят в телефоне, они видят успешных и счастливых сверстников, и им кажется, что у них все идет не так», - разводит руками другой.

Еще 21% опрошенных отмечают, что довольно часто испытывают чувство одиночества, но бывают моменты, когда им удается справляться с проблемой. 26% отмечают, что испытывают чувство одиночества только иногда.

А вот почти половина респондентов (43%) признаются, что чувство одиночества им не знакомо. При этом некоторым даже порой не хватает уединения.

«На работе - коллектив, дома - семья, отдыхаю с друзьями. Что такое одиночество – мне не понять», - говорит участник исследования.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 6,2 тысячи человек.

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