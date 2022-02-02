Татьяна Навка в шоке: фото, на котором нашли больную раком Анастасию Заворотнюк, вызвало скандал

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка давно дружит с фигуристом Петром Чернышевым. Она одной из первых пришла на помощь его семье, когда стало известно о тяжелой болезни жены спортсмена Анастасии Заворотнюк. На протяжении трех лет молодой супруг старается обеспечить возлюбленной лучшее лечение. Актриса страдает раком мозга, не появляется на публике. Однако на днях в Сеть слили фотографию, на которой некоторые поклонники рассмотрели Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк в последние несколько лет ведет затворнический образ жизни. Ей диагностировали глиобластому. Все это время артистку поддерживает верный муж Петр Чернышев, а также близкие друзья, в том числе Татьяна Навка и Стас Михайлов.

Конечно, поклонники гадают, как сейчас выглядит их любимица. Ведь рак мозга приводит к кардинальным изменениям во внешности. Вспомнить хотя бы Жанну Фриске. Ныне покойная певица в последние месяцы жизни была совсем неузнаваема - она лишилась волос и сильно располнела. Последствия долгой химиотерапии и болезни оставили свой след.

И вот на днях в Сети появилась фотография, на которой якобы запечатлена тяжелобольная Заворотнюк. Судя по всему, снимок сделан при помощи одной из камер ГИБДД.

Часть пользователей соцсетей всерьез уверена, что в объектив попали именно Чернышев и его скрывающаяся супруга. Дошло до скандала. Пока одни с пеной у рта доказывают, что на снимке якобы Заворотнюк, другие осуждают сплетников.

Скептики отметили, что мужчина за рулем лишь отдаленно напоминает Чернышева, а дремлющая на пассажирском кресле женщина не похожа на Заворотнюк, даже если бы та резко постарела и прибавила в весе. У женщины на снимке другая форма носа, чем у актрисы - он более курносый.

Многие также призвали сплетников одуматься: "Как вам не стыдно обсуждать больного человека", "Да даже если это Петр и Настя. Может, он вез ее в больницу", "Прям бесят те, кто, нашли на фото Настю. Лишь бы словить свою долю славы".

Как бы то ни было, скандал вокруг фотографии шокировал Татьяну Навку. После известия о смаковании кадров она вздрогнула. "Какой кошмар... Бог им судья, конечно. В погоне за деньгами... Я, честно говоря, не знала, очень жаль, что так произошло. Этим людям должно быть на этом свете жить стыдно", - цитирует знаменитую фигуристку blitz.plus.