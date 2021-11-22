У поклонников дух перехватило от внешнего вида изменившейся Татьяны Навки

Татьяна Навка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Навка не устает удивлять публику. Олимпийская чемпионка в свои 46 лет может похвастаться роскошной фигурой и молодым лицом. Но на днях мама двух дочек сразила поклонников своим внезапным преображением.

Татьяна Навка окончательно отказалась от блонда. На днях Олимпийская чемпионка поделилась серией снимков, на которых предстала с волосами каштанового цвета. Татьяна надела шелковое золотистое платье, подчеркнув осиную талию поясом-цепочкой с камнями. Свою публикацию она прокомментировала высказыванием Ив Сен-Лорана: "С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает!"

Поклонники пришли в восторг от новых снимков красавицы. Многие отметили, что с темным цветом волос Навка стала выглядеть заметно моложе. "Таня, какая вы красивая. Вас тут совсем не узнать", "Ух как красива вам", "Помолодела", "Вам очень идет этот романтичный образ", "Таня, годы не властны над вами", "Просто роскошная!", "Вы всегда удивляете", "Вы необыкновенно красивы", - пишут сраженные наповал фанаты.

Отметим, Татьяна Навка часто выходит на лед, так как тренирует детей и создает ледовые представления. Также она посещает фотосессии и вечеринки. Для нее, как и для любой женщины, важно хорошо выглядеть. Навка всегда продумывает свои образы для выходов в свет.