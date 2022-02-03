"Если бы привился – то может быть и выжил…": на похоронах Виктора Мережко обсуждали причины его смерти

Актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с Виктором Мережко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С народным артистом Виктором Мережко простились 3 февраля в Доме кино. Знаменитый сценарист и режиссер умер на 85-м году жизни в больнице в Санкт-Петербурге. Прощание и похороны прошли в Москве, где Виктор Иванович прожил большую часть жизни.

На гражданскую панихиду проститься с мэтром пришли около 50 человек. Большинство принесли живые гвоздики и розы. В зале никто не сидел и не задерживался – клали цветы, подходили к гробу, коллеги и друзья выражали слова соболезнования родне Мережко… Новые ковидные времена диктуют новые правила – народ держится друг от друга на расстоянии, а многие ровесники Виктора Ивановича и вовсе не пришли из-за вероятности подцепить вирус. Зато журналистов в зале Дома кино было около 50 человек. За последние два года звезды и их поклонники практически перестали ходить на прощание со знаменитостями. Исключение было лишь раз – на похоронах Александра Градского было около двух тысяч почитателей его таланта.

Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По нынешним «ковидным временам» на прощании с Мережко пришло вполне себе приличное число людей. В общей сложности (с журналистами) около ста человек. Часто прощающихся бывает не больше 20 человек. Церемония шла час. А уже после полудня у Дома кино одиноко стояли несколько человек с цветами - опоздали. Из узнаваемых лиц на прощании можно было увидеть Аркадия Инина, Никаса Сафронова, Евгения Герасимова. У гроба сидели самые близкие люди Виктора Мережко – сын Иван и дочь Мария.

Дочь покойного Мария Мережко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист Евгений Герасимов на гражданской панихиде рассказал, что планировал встречу с Мережко во время ближайших гастролей в Питере «Ленкома» с «Доходным местом», где он играет. Герасимов сказал: «Картины Виктора Мережко всегда можно было отличить от других. По драматургии, по словам. «Полеты во сне и наяву», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и многие другие - у него не было проходных картин. Это был человек со стержнем, с любовью к жизни и людям. Любящей свою семью, своих детей. Не стало Виктора, который в трудные годы старался поддержать Дом кино. И теперь мы здесь прощаемся с тобой. Пусть земля тебе будет пухом…»

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каскадер Игорь Панин вспомнил, что созванивался с Виктором Мережко месяц назад: «Всегда у него хорошее настроение, шутки, прибаутки. В любой трудный момент помогал – не отказывал, был готов прийти на помощь. Была удаль человеческая, любовь к жизни - умел ею поделиться. Всякое разное, что есть внутри нас он мог вытащить и показать – именно прекрасное в человеке. Он знал, как не болеть, когда все болеют…»

Президент Федерации экстремальных видов спорта, руководитель Объединения каскадеров "Мастер" Игорь Панин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктор Мережко действительно редко болел. Для своих 84 лет он был крепким человеком. У Виктора Ивановича однажды была операция на суставе, потом болела нога, после чего он пил обезболивающие без обращения к врачам – из-за чего возможно загустела кровь. Так пять лет назад Мережко перенес инсульт, но без тяжелых последствий. Последние годы как обычно начинал утро с зарядки, днем – работа, вечером – прогулки; всегда вел здоровый образ жизни. И вот в декабре 2021-го Виктор Иванович заболел – решил, что простыл. Жил он в Санкт-Петербурге, куда переехал из Москвы около 10 лет назад – купил небольшую квартиру в хорошем месте. В Питере живет его сын: 39-летний Иван Мережко – режиссер и сценарист, они с отцом порой работали вместе. Дочка народного артиста 48-летняя Мария ежедневно была на связи с отцом из Москвы, где живет она. Сначала все думали, что у главы семейство простуда. Но уже перед новым годом Виктор Иванович начал задыхаться, но к врачам упорно отказывался обращаться. Коронавирус прогрессировал. И только 10 января сын практически силой увез отца на КТ, которое показало поражение легких на 90% и 95%. Мережко госпитализировали сразу в реанимационное отделение, через какое-то время появилась надежда, что артист пошел на поправку, но затем отказала нога, была операция… Виктор Иванович умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

Уже после его смерти стали обсуждать, что Мережко отказывался вакцинироваться от коронавируса. В эфире ток-шоу об этом говорила актриса и продюсер Дарья Досталь, которая работала и общалась с Мережко. Дарья рассказала, что Виктор Иванович позвонил ее отцу и отругал за то, что тот вакцинировался. Мария Арбатова после съемок в этом ток-шоу высказалась на эту тему: «…Виктор Мережко, скончавшийся от последствий ковида, который, как вакцинофоб, довел до 95% поражения легких! Но врачи с этим справились, а с последствиями ковида не справился организм. Я хорошо знала Виктора в доковидную эпоху и не могу понять такого отношения к себе с его стороны. Ведь он столько лет выхаживал в Боткинской любимую жену, что стал в больнице своим человеком. И после аварии, в которую попал ближайший друг Никас Сафронов, перевел его в Боткинскую из жуткой больнички и прилежно следил за его лечением…»

Фотопортрет Виктора Мережко - в руках у художника Никаса Сафронова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прощании с Виктором Мережко уже на улице люди переговаривались: «а если бы привился – то может быть и выжил…», «а если бы вовремя пошел к врачу – то может быть и выжил…», «никто теперь не знает, как было бы лучше…», «как жаль, ему бы жить и жить…».

Много хороших слов говорили о детях покойного. О том, что сын Иван продолжит династию Мережко – будет и дальше снимать, писать сценарии, работать режиссером-постановщиком. Отмечали, что дочь Маша как отец неравнодушный человек: если видит какую-то несправедливость, то тут же заступается за людей, помогает. Виктора Ивановича хвалили не только за его знаменитые фильмы, но и за то, что после смерти жены «не разменялся, остался верным и вырастил достойных детей». Подруга семьи отметила: «Не хочу, не верю, что такой крепкий и сильный жизнелюбивый мужчина так быстро мог уйти. Надо смерятся, что такое время пришло. Ляжет рядом со своей Тамарочкой, которую никогда не забывал. Все, что мог сделал, наверное, а сколько еще мог сделать…»

Виктора Мережко похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище рядом с его женой, которая умерла почти 25 лет назад.

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