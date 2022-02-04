Близкие убитой мужем финалистки «Мисс Россия» верят, что она еще жива: «Он ее где-то спрятал»

Никто не видел Ксюшу мертвой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родные и близкие финалистки «Мисс Россия» Ксении Поповой считают, что молодая женщина может быть еще жива.

Напомним, на днях в ее убийстве признался муж, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов. Он рассказал, что случайно убил супругу в ссоре еще 31 августа 2021 года, а потом от ее имени писал в соцсетях друзьям, якобы Ксения отдыхала в ОАЭ, а затем улетела в ЮАР. По словам Попова, тело Ксении он расчленил и выбросил в реку Десна, которая протекает около их закрытого поселка в Новой Москве. Водолазы обследовали часть реки вниз по течению, но останков пока не нашли.

- Никто не видел Ксюшу мертвой. Мы до последнего будем надеяться, что она жива, - заявила в интервью kp.ru одна из близких подруг Ксении Поповой. - Ведь есть такой крохотный шанс? Вдруг этот урод ее просто где-то держит, прячет...

Можно ли рассматривать такую версию? Об этом мы поговорили с экспертами, бывшими сотрудниками полиции.

Стоит отметить: спустя несколько дней после признания в убийстве Александр Попов от своих слов отказался.

- Мне почему-то сразу пришел на ум относительно свежий пример, когда во Владимирской области пропал 7-летний мальчик. Его не могли найти два месяца. Многие считали, что его уже нет в живых, но полицейские смогли найти дом, где ненормальный извращенец все это время держал ребенка в подвале, - говорит адвокат Евгений Харламов, бывший начальник криминальной полиции одного из районов Москвы. - Полицейским удалось отследить переписку в интернете, которую вел похититель с торговцами детьми. Якобы преступник собирался убить мальчика и продать на органы. В случае с Ксенией Поповой, конечно, совсем другие обстоятельства. Но гипотетически может быть все, что угодно. Тут нужно понимать мотивы тех или иных действий ее мужа. Скажем, для чего - теоретически - ее можно было похитить и где-то держать? Для запугивания, для принуждения к какой-либо сделке или чтобы сохранить отношения. Бывает, что люди признаются в преступлениях, чтобы увести следствие от настоящих обстоятельств. Но, повторюсь, это все только в теории. Все вопросы будут сняты, если будут найдены останки жертвы.

Ветеран Московского уголовного розыска Алексей Лобарев считает, что шансов увидеть бывшую «Мисс Кузбасс» живой практически нет.

- К сожалению, я в этом на 99% уверен. Говорят, нет тела - нет дела, но это не всегда так. Слишком много подробностей об убийстве сообщил ее муж. Как расчленил, куда выбросил останки. Кроме того, есть ведь и подтверждение, что переписку с друзьями и родственниками жены вел именно он. Есть вещдоки. Есть оперативная информация.

- Не думаю, что женщина может быть жива, - соглашается криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке. - Когда человек дает признательные показания, недостаточно, чтобы он просто сказал «да, я это сделал», он должен подробно рассказать, как это было. Насколько я понимаю, этот человек писал сообщения от имени жены. Это в том числе косвенно подтверждает его вину. Значит, он создавал себе алиби, иллюзию, что Ксения жива. Увы, но я не верю в такие чудеса.

- Александр Попов позже отказался от своих первых показаний.

- Это обычная история. Человек на первых эмоциях все рассказывает в мельчайших подробностях. А когда пообщается с адвокатом, тот советует ему отказаться от показаний. Тем более, тело еще не нашли. Теперь задача следствия - найти фрагменты тела в реке.

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