Последнее сообщение убитой экс-вице-мэром «Мисс Кузбасс» подруге: «Я скоро приеду. У меня все очень сложно»

По словам супруга Ксении, он случайно убил её во время ссоры. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нам стали известны новые подробности по делу об убийстве бывшей финалистки конкурса «Мисс Россия» Ксении Поповой. Напомним, перед Новым годом ее супруг, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов заявил в полицию об исчезновении супруги. Якобы женщина 31 августа 2021 года улетела отдыхать в Дубай, какое-то время писала ему через Инстаграм, уверяя, что она путешествует, а потом перестала выходить на связь. Однако во время проверки полицейские выяснили, что Попова не покидала территорию России. Более того, биллинг ее телефона показал, что аппарат все это время находился в районе дома в Новой Москве, где семья жила последние два года. Через несколько дней Александр Попов сознался в убийстве жены. По его словам, Ксению он случайно убил во время ссоры. Ее тело расчленил и выбросил в реку…

Корреспонденту kp.ru удалось поговорить с одной из близких подруг Ксении Поповой, которая раскрыла много новых подробностей о жизни экс-чиновника и его красавицы жены.

«КОГДА ОН ТЕРЯЛ РАБОТУ, СЕМЬЕ ПРИХОДИЛОСЬ УЖИМАТЬСЯ»

- Сейчас многие болтают, якобы Попов как чиновник в свое время продвигал Ксюшу на конкурсах красоты. Это бред. Потому что в 2010 году, когда Ксюша выиграла «Мисс Кузбасс», они еще не были знакомы. Познакомились они лишь через несколько лет. Ксюша ведь училась в университете на факультете госуправления. Потом устроилась на работу в этой системе. Вот там они с Сашей где-то и пересекались. Он начал ей оказывать знаки внимания, когда еще сам работал на не очень высокой муниципальной должности.

По словам нашей собеседницы, в 2014 году Александр и Ксения сыграли свадьбу. На тот момент, получается, Попов занимал пост главы Центрального района Новокузнецка (назначили на должность в рекордные 27 лет). А в 2016-м, когда у пары родилась дочь Евгения (имя изменено), мужчина уже работал директором МБУ «Комбинат питания», который обеспечивал питанием школы и детсады города. Но и с этой должности он вскоре был отправлен в отставку.

В 2010 году Ксения выиграла конкурс «Мисс Кузбасс». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Некоторые кузбасские СМИ намекают, что Александра Попова якобы могли снимать с должностей в связи с подозрениями в коррупции. Как бы вы оценили финансовое положение семьи?

- У нас ведь небольшой город. Знаю одно: как только Саша терял работу, им приходилось как-то поджиматься. Да, у них были деньги на еду, на какие-то секции для ребенка. Но не более. Приходилось отказываться, например, от походов в рестораны и поездок в Турцию. Ксюша после рождения дочери занималась ребенком. Но еще отучилась на стилиста, консультировала некоторых девочек по одежде. А еще реставрировала старую мебель. Находила на "Авито" что-то интересное в запущенном состоянии и возвращала к жизни, перепродавала. То есть, олигархами их не назовешь. Да, чиновники на хороших должностях получают выше среднего по меркам нашего города, но по меркам крупных городов это все довольно скромные доходы. Поэтому Саша с Ксюшей и переехали в Москву. За новыми возможностями.

ТО, ЧТО УЛЕТЕЛА ОДНА, ЗНАКОМЫХ НЕ СМУТИЛО

В столице, как мы уже рассказывали, Александр Попов сумел устроиться на небольшую административную должность в системе метрополитена.

- Двухкомнатную квартиру в Новой Москве они снимали. Рассказывали, что подсобрали денег и хотят брать в ипотеку собственную квартиру. (По информации наших источников, Попов все-таки приобрел жилье в той же Новой Москве и сдавал его, - Авт.).

- Когда Ксения внезапно «уехала» в Дубай одна, без дочери и мужа, это сразу показалось странным? На нее это не было похоже?

- Да как вам сказать. Ситуация ведь в чем была. Нескольким подружкам Ксюша накануне писала, что на ее день рождения они собираются всей семьей поехать отдыхать в Турцию. (Убийство произошло 31 августа, 3 сентября Ксении Поповой должно было исполнится 30 лет, - Авт.). А потом вдруг сообщила, что поездка откладывается. Насколько я понимаю, у ребят просто в данный момент не было денег на такой отпуск. И вдруг она «улетает» в Дубай. Одна. Но, в принципе, даже это было не так странно. Ксюша часто говорила, что обожает путешествовать. И есть еще одна девушка, с которой Ксения иногда куда-то выезжала. В Турцию, в-основном. Они вдвоем иногда летали, без мужей и детей.

После убийства Попов расчленил тело жены, в нескольких мешках от мусора отнес к реке и выбросил в воду. Фото: Александр РОГОЗА

«МАМА РЕШИЛА, ЧТО КСЮША ПОПАЛА В СЕКТУ»

Однако сомнения у некоторых знакомых начали возникать, когда «Ксюша» начала отвечать на личные сообщения в Инстаграме.

- «Она» как-то странно реагировала не некоторые сообщения и новости. Там, где настоящая Ксюша начала бы бурно радоваться, приходили довольно формальные ответы. Мы пожимали плечами: ну, может, так «наотмечалась» свой день рождения. Круглая дата, имеет право, человек на отдыхе. Пытались звонить - телефон не отвечал. Она писала, якобы во время круиза по Персидскому заливу промочила свой мобильник и только текстовыми сообщениями может общаться.

- А у родных эти странности не вызывали никаких вопросов?

- Вызывали, конечно. И мама, Любовь Петровна, беспокоилась. И отец (мужчина давно ушел от семьи, но Ксения сохранила с ним отношения, они довольно часто общались, - Авт.). Важный момент. Маме-то «Ксюша» вообще сначала написала, что уехала в Дубай с дочкой. А когда мама начала настаивать, мол, пусть ребенок мне позвонит, пришли ее фото, «Ксюша» вроде как психанула: да одна я, одна, не хотела тебе говорить, что дочь оставила дома. Мама Ксении позвонила Саше, а тот подтвердил: да, Евгения со мной.

- И как себя мама повела дальше?

- Она переживала, но какое-то время старалась не выносить свои страхи наружу. Однажды все-таки разговорилась с одной из подруг. Мама сама сказала: видит, что в Инстаграме с ней общается не ее дочь. Либо это все-таки Ксюша, но она либо в рабство попала, либо в секту какую-то - как будто кто-то контролирует каждое слово. Мама переживала! Это не правда, что сейчас пишут, якобы она забила на все. Она просто не понимала, что нужно делать. Саша ведь ей в какой-то момент привез в Новокузнецк внучку. Ребенок постоянно спрашивает о маме, его надо утешать и не показывать нервы, и что-то решать…

Александр Попов перевез девочку родным жены лишь спустя несколько недель после убийства. В следствии считают, что все это время он психологически обрабатывал ребенка, который мог слышать ссору, во время которой папа убил маму - убеждал, что это был сон или что-то в этом роде.

- Любовь Петровна ходила в полицию здесь, в Новокузнецке. Писала заявление. Но что-то они сделают, если семья дочери живет в Москве, а сама Ксения якобы в Эмиратах? Саша, как я понимаю, какое-то время уверял родню, что в Москве он заявление уже написал. Правда вскрылась, когда родственники Ксюши потребовали у него фото квитка, который выдают при подаче заявления в полиции. Он прислал какую-то картинку. Через знакомых в органах проверили - оказалось, никакого заявления со стороны Попова не было. Когда мама об этом начала с ним говорить, он и побежал в полицию по-настоящему.

«ОДНАЖДЫ ОНИ ПОДРАЛИСЬ НА ЧУЖОЙ СВАДЬБЕ»

- Какие были отношения в семья Ксении и Александра?

- Ксюша всегда делала вид, что у них все прекрасно, - говорит подруга Ксении Поповой. - Они на людях обнимались, за ручки держались. Романтик такой. Ксюша очень старалась дома - очень вкусно готовила, стол всегда красиво оформляла.

- Вы когда-нибудь видели Попова выходящим из себя, неадекватным?

- Знаете, вот бывают люди, которые сразу реагируют на какие-либо события. Могут сказать что-то сразу в лицо, не держат в себе. А Саша - абсолютно безэмоциональный человек. Сам себе на уме. На публике он один, но какой он в кругу семьи - непонятно. Меня в поведении Ксюши всегда смущало вот что. Мы с подружками обычно встречались без мужей. И Попов не был против этих встреч. Но, например, мы сидим в кафе и тут он звонит. Когда Ксюша начинала с ним говорить, у нее сразу все менялось маниакально - осанка, выражение лица, тембр голоса, она отвечала мужу, как послушный ребенок. Может, это какой-то подсознательный страх был? Мы уже после случившегося обсуждали с подругами, что могло произойти. Оказалось, однажды, несколько лет назад, Ксюша и Саша буквально подрались на свадьбе у наших общих друзей, просто вцепились друг в друга. А потом попросили никому об этом не рассказывать. Но я никогда не видела у Ксюши синяков. Хотя иногда мы встречались и в купальниках - где-нибудь в бассейне, на пляже.

За несколько месяцев своего затянувшегося путешествия «Ксения» так рассказывала в директе Инстаграма родным и знакомым о своем передвижении. Сначала она была в Дубае, затем отправилась в тур по Африке (не называя конкретных стран). К концу осени, спустя три месяца после «отъезда», женщина оказалась в ЮАР, в ковидном центре города Кимберли. Это последняя точка маршрута, который придумал для убитой жены Александр Попов.

- Одна из наших знакомых в какой-то момент написала «Ксюше»: я знаю, что ты никуда не улетала, признайся, где ты на самом деле? Пришел примерно такой ответ: «Я скоро приеду. И все тебе объясню. У меня все очень сложно. Все не так, как вы думаете». После этого «она» больше не отвечала. А мне интересно, почему Попов прислал от имени жены такое сообщение?

По словам женщины, многие близкие Ксении Поповой все еще надеются на чудо.

- Никто не видел Ксюшу мертвой. Мы до последнего будем надеяться, что она жива. Ведь есть такой крохотный шанс? Вдруг этот урод ее просто где-то держит?..

Напомним, Александр Попов признался следователям, что после убийства расчленил тело жены, в нескольких мешках от мусора отнес к реке (река Десна протекает прямо около поселка, где жили Поповы) и выбросил в воду. Указал место. Водолазы несколько дней исследовали дно реки, продвигаясь вниз по течению. Но останки Ксении Поповой до сих пор так и не нашли.

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