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3 февраля 2022 9:30

Последнее сообщение убитой экс-вице-мэром «Мисс Кузбасс» подруге: «Я скоро приеду. У меня все очень сложно»

Корреспондент kp.ru выяснил некоторые шокирующие подробности семейной жизни бывшего чиновника и модели
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
По словам супруга Ксении, он случайно убил её во время ссоры.

По словам супруга Ксении, он случайно убил её во время ссоры.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нам стали известны новые подробности по делу об убийстве бывшей финалистки конкурса «Мисс Россия» Ксении Поповой. Напомним, перед Новым годом ее супруг, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов заявил в полицию об исчезновении супруги. Якобы женщина 31 августа 2021 года улетела отдыхать в Дубай, какое-то время писала ему через Инстаграм, уверяя, что она путешествует, а потом перестала выходить на связь. Однако во время проверки полицейские выяснили, что Попова не покидала территорию России. Более того, биллинг ее телефона показал, что аппарат все это время находился в районе дома в Новой Москве, где семья жила последние два года. Через несколько дней Александр Попов сознался в убийстве жены. По его словам, Ксению он случайно убил во время ссоры. Ее тело расчленил и выбросил в реку…

Корреспонденту kp.ru удалось поговорить с одной из близких подруг Ксении Поповой, которая раскрыла много новых подробностей о жизни экс-чиновника и его красавицы жены.

«КОГДА ОН ТЕРЯЛ РАБОТУ, СЕМЬЕ ПРИХОДИЛОСЬ УЖИМАТЬСЯ»

- Сейчас многие болтают, якобы Попов как чиновник в свое время продвигал Ксюшу на конкурсах красоты. Это бред. Потому что в 2010 году, когда Ксюша выиграла «Мисс Кузбасс», они еще не были знакомы. Познакомились они лишь через несколько лет. Ксюша ведь училась в университете на факультете госуправления. Потом устроилась на работу в этой системе. Вот там они с Сашей где-то и пересекались. Он начал ей оказывать знаки внимания, когда еще сам работал на не очень высокой муниципальной должности.

По словам нашей собеседницы, в 2014 году Александр и Ксения сыграли свадьбу. На тот момент, получается, Попов занимал пост главы Центрального района Новокузнецка (назначили на должность в рекордные 27 лет). А в 2016-м, когда у пары родилась дочь Евгения (имя изменено), мужчина уже работал директором МБУ «Комбинат питания», который обеспечивал питанием школы и детсады города. Но и с этой должности он вскоре был отправлен в отставку.

В 2010 году Ксения выиграла конкурс «Мисс Кузбасс».

В 2010 году Ксения выиграла конкурс «Мисс Кузбасс».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Некоторые кузбасские СМИ намекают, что Александра Попова якобы могли снимать с должностей в связи с подозрениями в коррупции. Как бы вы оценили финансовое положение семьи?

- У нас ведь небольшой город. Знаю одно: как только Саша терял работу, им приходилось как-то поджиматься. Да, у них были деньги на еду, на какие-то секции для ребенка. Но не более. Приходилось отказываться, например, от походов в рестораны и поездок в Турцию. Ксюша после рождения дочери занималась ребенком. Но еще отучилась на стилиста, консультировала некоторых девочек по одежде. А еще реставрировала старую мебель. Находила на "Авито" что-то интересное в запущенном состоянии и возвращала к жизни, перепродавала. То есть, олигархами их не назовешь. Да, чиновники на хороших должностях получают выше среднего по меркам нашего города, но по меркам крупных городов это все довольно скромные доходы. Поэтому Саша с Ксюшей и переехали в Москву. За новыми возможностями.

ТО, ЧТО УЛЕТЕЛА ОДНА, ЗНАКОМЫХ НЕ СМУТИЛО

В столице, как мы уже рассказывали, Александр Попов сумел устроиться на небольшую административную должность в системе метрополитена.

- Двухкомнатную квартиру в Новой Москве они снимали. Рассказывали, что подсобрали денег и хотят брать в ипотеку собственную квартиру. (По информации наших источников, Попов все-таки приобрел жилье в той же Новой Москве и сдавал его, - Авт.).

- Когда Ксения внезапно «уехала» в Дубай одна, без дочери и мужа, это сразу показалось странным? На нее это не было похоже?

- Да как вам сказать. Ситуация ведь в чем была. Нескольким подружкам Ксюша накануне писала, что на ее день рождения они собираются всей семьей поехать отдыхать в Турцию. (Убийство произошло 31 августа, 3 сентября Ксении Поповой должно было исполнится 30 лет, - Авт.). А потом вдруг сообщила, что поездка откладывается. Насколько я понимаю, у ребят просто в данный момент не было денег на такой отпуск. И вдруг она «улетает» в Дубай. Одна. Но, в принципе, даже это было не так странно. Ксюша часто говорила, что обожает путешествовать. И есть еще одна девушка, с которой Ксения иногда куда-то выезжала. В Турцию, в-основном. Они вдвоем иногда летали, без мужей и детей.

После убийства Попов расчленил тело жены, в нескольких мешках от мусора отнес к реке и выбросил в воду.

После убийства Попов расчленил тело жены, в нескольких мешках от мусора отнес к реке и выбросил в воду.

Фото: Александр РОГОЗА

«МАМА РЕШИЛА, ЧТО КСЮША ПОПАЛА В СЕКТУ»

Однако сомнения у некоторых знакомых начали возникать, когда «Ксюша» начала отвечать на личные сообщения в Инстаграме.

- «Она» как-то странно реагировала не некоторые сообщения и новости. Там, где настоящая Ксюша начала бы бурно радоваться, приходили довольно формальные ответы. Мы пожимали плечами: ну, может, так «наотмечалась» свой день рождения. Круглая дата, имеет право, человек на отдыхе. Пытались звонить - телефон не отвечал. Она писала, якобы во время круиза по Персидскому заливу промочила свой мобильник и только текстовыми сообщениями может общаться.

- А у родных эти странности не вызывали никаких вопросов?

- Вызывали, конечно. И мама, Любовь Петровна, беспокоилась. И отец (мужчина давно ушел от семьи, но Ксения сохранила с ним отношения, они довольно часто общались, - Авт.). Важный момент. Маме-то «Ксюша» вообще сначала написала, что уехала в Дубай с дочкой. А когда мама начала настаивать, мол, пусть ребенок мне позвонит, пришли ее фото, «Ксюша» вроде как психанула: да одна я, одна, не хотела тебе говорить, что дочь оставила дома. Мама Ксении позвонила Саше, а тот подтвердил: да, Евгения со мной.

- И как себя мама повела дальше?

- Она переживала, но какое-то время старалась не выносить свои страхи наружу. Однажды все-таки разговорилась с одной из подруг. Мама сама сказала: видит, что в Инстаграме с ней общается не ее дочь. Либо это все-таки Ксюша, но она либо в рабство попала, либо в секту какую-то - как будто кто-то контролирует каждое слово. Мама переживала! Это не правда, что сейчас пишут, якобы она забила на все. Она просто не понимала, что нужно делать. Саша ведь ей в какой-то момент привез в Новокузнецк внучку. Ребенок постоянно спрашивает о маме, его надо утешать и не показывать нервы, и что-то решать…

Александр Попов перевез девочку родным жены лишь спустя несколько недель после убийства. В следствии считают, что все это время он психологически обрабатывал ребенка, который мог слышать ссору, во время которой папа убил маму - убеждал, что это был сон или что-то в этом роде.

- Любовь Петровна ходила в полицию здесь, в Новокузнецке. Писала заявление. Но что-то они сделают, если семья дочери живет в Москве, а сама Ксения якобы в Эмиратах? Саша, как я понимаю, какое-то время уверял родню, что в Москве он заявление уже написал. Правда вскрылась, когда родственники Ксюши потребовали у него фото квитка, который выдают при подаче заявления в полиции. Он прислал какую-то картинку. Через знакомых в органах проверили - оказалось, никакого заявления со стороны Попова не было. Когда мама об этом начала с ним говорить, он и побежал в полицию по-настоящему.

«ОДНАЖДЫ ОНИ ПОДРАЛИСЬ НА ЧУЖОЙ СВАДЬБЕ»

- Какие были отношения в семья Ксении и Александра?

- Ксюша всегда делала вид, что у них все прекрасно, - говорит подруга Ксении Поповой. - Они на людях обнимались, за ручки держались. Романтик такой. Ксюша очень старалась дома - очень вкусно готовила, стол всегда красиво оформляла.

- Вы когда-нибудь видели Попова выходящим из себя, неадекватным?

- Знаете, вот бывают люди, которые сразу реагируют на какие-либо события. Могут сказать что-то сразу в лицо, не держат в себе. А Саша - абсолютно безэмоциональный человек. Сам себе на уме. На публике он один, но какой он в кругу семьи - непонятно. Меня в поведении Ксюши всегда смущало вот что. Мы с подружками обычно встречались без мужей. И Попов не был против этих встреч. Но, например, мы сидим в кафе и тут он звонит. Когда Ксюша начинала с ним говорить, у нее сразу все менялось маниакально - осанка, выражение лица, тембр голоса, она отвечала мужу, как послушный ребенок. Может, это какой-то подсознательный страх был? Мы уже после случившегося обсуждали с подругами, что могло произойти. Оказалось, однажды, несколько лет назад, Ксюша и Саша буквально подрались на свадьбе у наших общих друзей, просто вцепились друг в друга. А потом попросили никому об этом не рассказывать. Но я никогда не видела у Ксюши синяков. Хотя иногда мы встречались и в купальниках - где-нибудь в бассейне, на пляже.

За несколько месяцев своего затянувшегося путешествия «Ксения» так рассказывала в директе Инстаграма родным и знакомым о своем передвижении. Сначала она была в Дубае, затем отправилась в тур по Африке (не называя конкретных стран). К концу осени, спустя три месяца после «отъезда», женщина оказалась в ЮАР, в ковидном центре города Кимберли. Это последняя точка маршрута, который придумал для убитой жены Александр Попов.

- Одна из наших знакомых в какой-то момент написала «Ксюше»: я знаю, что ты никуда не улетала, признайся, где ты на самом деле? Пришел примерно такой ответ: «Я скоро приеду. И все тебе объясню. У меня все очень сложно. Все не так, как вы думаете». После этого «она» больше не отвечала. А мне интересно, почему Попов прислал от имени жены такое сообщение?

По словам женщины, многие близкие Ксении Поповой все еще надеются на чудо.

- Никто не видел Ксюшу мертвой. Мы до последнего будем надеяться, что она жива. Ведь есть такой крохотный шанс? Вдруг этот урод ее просто где-то держит?..

Напомним, Александр Попов признался следователям, что после убийства расчленил тело жены, в нескольких мешках от мусора отнес к реке (река Десна протекает прямо около поселка, где жили Поповы) и выбросил в воду. Указал место. Водолазы несколько дней исследовали дно реки, продвигаясь вниз по течению. Но останки Ксении Поповой до сих пор так и не нашли.

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