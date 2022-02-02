Новые детали по делу об убитой финалистке «Мисс России»: «Когда Ксения пропала, подруги звонили ее маме, но та лишь повторяла слова зятя»

У 29-летней Ксении Поповой осталась сиротой дочь. Фото: Instagram.com

Стали известны новые детали громкого расследования по делу об убийстве 29-летней модели Ксении Поповой, победительницы конкурса «Мисс Кузбасс».

Напомним, несколько лет назад молодая женщина вместе с мужем и дочкой переехала из Кемеровской области в Москву. Ее супруг Александр Попов в Новокузнецке одно время занимал пост вице-мэра города. В столице устроился на административную должность в метро. В конце декабря 2021 года Попов пришел в полицию и заявил, что его жена пропала. Якобы еще в августе она улетела отдыхать в Дубай, какое-то время выкладывала в Инстаграме фото и общалась в соцсетях, а потом перестала выходить на связь. Когда следователи выяснили, что женщина на самом деле не покидала границу России и не покупала билетов, мужчина признался: жену он убил в ссоре, расчленил тело и выбросил в реку, чтобы запутать родственников, от имени мертвой супруги несколько месяцев вел ее Инстаграм.

Корреспонденту kp.ru удалось поговорить с человеком из окружения семьи Поповых.

Когда Ксения пропала, близкие сказали подругам, что девушка улетела за границу. Фото: Instagram.com

«С ЧЕГО БЫ ЕЙ ОКАЗАТЬСЯ В АФРИКЕ?»

- У Ксении немного близких подруг - две-три. Но много знакомых. И, конечно, осенью многие заметили, что она перестала выходить на связь. Ее поздравляли с днем рождения - она не отвечала. А если и вступала в переписку, то отвечала коротко. Причем, с ошибками, которые смотрелись дико - все-таки в школе она училась хорошо и писала грамотно. Звонки на ее номер несколько месяцев не проходили. Все общение - только через Инстаграм.

По словам нашего собеседника, в какой-то момент подруги Ксении Поповой забили тревогу: что не так.

- Они звонили маме Ксении, но Любовь Петровна лишь повторяла слова своего зятя. Мол, Ксения решила отдохнуть одна, улетела в Эмираты и якобы застряла там из-за пандемии. Это звучало дико, потому что самолеты продолжали летать. Потом нам сказали, что Ксюша якобы попала в ковидный госпиталь в ЮАР и сильно болеет. Звучит дико, согласитесь. С чего бы ей в Африку-то лететь? Подруги удивлялись, почему родственники не сообщают в полицию. Неужели все это время зять так убедительно доказывал, что поводов для беспокойства нет?

По словам нашего собеседника, при этом с матерью у Ксении Поповой всегда были очень доверительные отношения.

- Они же почти как подружки были, так у них еще со школьных лет было заведено. Помню, когда Ксюша в 2010-м участвовала в «Мисс Кузбасс», мама постоянно была рядом, поддерживала ее, хлопотала, ходила с ней на все репетиции, за кулисами переживала. Поэтому очень странно, что несколько месяцев никому не казалось странным, что Ксения «живет» только в Инстаграме. При этом все знали, что дочку она никогда бы вот так не оставила, не уехала бы без нее. У Ксюши было очень трепетное отношение к Евгении (имя девочки изменено, - Авт.).

После «исчезновения» Ксении Поповой супруг отвез их шестилетнюю дочь к родным жены в Новокузнецк. Фото: Instagram.com

ДЕВОЧКЕ ПОКА НЕ СКАЗАЛИ

Знакомый семьи Поповых рассказывает, что в Москву супруги с дочкой переехали пару лет назад.

- Если не ошибаюсь, - в 2019 году. Но и после Ксюша пару раз прилетала в Новокузнецк. Совершенно точно она была на финале конкурса «Мисс Кузбасс-2019» в качестве почетного гостя.

- Ксения когда-нибудь рассказывала, какие отношения были у нее с мужем?

- Если у них и были какие-то сложности, Ксюша эту тему никогда не поднимала. Точнее, наоборот, всегда старалась подчеркнуть, что все хорошо, и как сильно супруг любит их дочь. Да многие ее друзья его вообще только шапочно знали, близкого общения с ним не имели. Когда Ксения еще в Новокузнецке жила, с подругами они встречались без мужей, только детей с собой брали в какой-нибудь парк или кафе.

Насколько известно, после «исчезновения» Ксении Поповой супруг отвез их шестилетнюю дочь (семь девочке исполнится в середине февраля) к родным жену в Новокузнецк. Сейчас с Евгенией все время находится ее бабушка Люба. О том, что случилось с мамой и папой малышке пока не говорят.