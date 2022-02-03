Кто исчезнет из числа из наследников, и каким будет момент истины: раскрыты главные вопросы об ограблении вдовы Александра Градского

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Громкое ограбление вдовы Александра Градского случилось почти три недели назад, но за это время пробелов в деле меньше не стало. Версия вдовы Марины Коташенко о том, что она забрала из сейфа в квартире мужа 100 миллионов рублей и перевезла их в загородный дом, где спрятала в спальне, для обывателей звучит фантастически: как можно такие деньжищи хранить под кроватью? Да и в случайный налет верится с трудом, ведь после смерти артиста стало понятно: отношения вдовы со старшими детьми от предыдущего брака откровенно враждебные. При этом двое подозреваемых в грабеже уже задержаны, сейчас они дают показания. Один из них, по данным СМИ, оказался домработником из особняка вдовы.

Пока следствие молчит, сайт kp.ru вместе с юристами разобрал главные вопросы в деле об ограблении вдовы Александра Градского.

1. КАК НАДО БЫЛО ПОСТУПИТЬ С ДЕНЬГАМИ ИЗ СЕЙФА

Наличные деньги при подсчете наследства - самый проблемный актив. Чьи они, принадлежат ли покойному, откуда взялись и сколько их было изначально, отследить крайне сложно. И судя по тому, как развивались события, эксперты уверены: делить "кэш" по справедливости в этой семье не собирались.

- Если бы вдова хотела обеспечить сохранность денег и разделить их поровну между всеми наследниками (таковых пятеро: сама Коташенко, двое ее малолетних сыновей, старший сын Даниил и дочь Мария от предыдущего брака Градского. - Ред.), она могла бы внести их на депозит нотариусу, направить почтовым переводом или даже положить себе на счет, официально известив об этом нотариуса: мол, деньги найдены и хранятся там-то и там-то, - считает юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Но женщина поступила иначе: забрала деньги из сейфа и отвезла в загородный дом, где спрятала под кроватью. Это наводит на определенные подозрения: возможно, ей совсем не хотелось делиться. Также я не исключаю, что вдова могла забрать наличные себе, чтобы они "отлежались", пока идет война наследников – а там уже решить, что делать дальше. После этого события могли развиваться как угодно, вплоть до инсценировки ограбления. Причем по опыту, в таком случае люди настолько уверены в своей правоте, что могут и полиграф пройти без намека на вранье.

Ровно так же юрист не исключает, что организовать налет могли и дети Александра Градского, посчитавшие, что молодая вдова непременно обведет их вокруг пальца.

2. СКОЛЬКО ВСЕ-ТАКИ БЫЛО МИЛЛИОНОВ

Похищенную сумму полиция знает только со слов вдовы - никто этих денег не видел, в руках не держал, не пересчитывал. А значит, на самом деле украсть могли гораздо меньше.

- У нее могли похитить и 5, и 10 миллионов - любую сумму. Тогда логично назвать в полиции цифру как можно больше, а остальное оставить себе, - рассуждает Михаил Алексеев. - Вот как выглядело бы идеальное преступление: забираешь 100 миллионов, находишь в даркнете посредника, который подбирает налетчиков на определенное время и место. Затем прячешь 95 миллионов, а 5 у тебя похищают. Концов никто не найдет: посредник тебя в глаза не видел, исполнители не в курсе, что ограбление подстроено жертвой. Им дают фору в несколько часов - беги, Форест, беги. И даже если грабителей поймают, они не смогут доказать, что похитили всего 5 млн. Да и зачем? По Уголовному кодексу разницы нет - это ограбление в особо крупном размере, так и так сидеть 10 лет. А теперь представьте, что на самом деле наличных было не 100 млн, а 200 или 300. Тогда можно присвоить себе гораздо больше.

3. ПОЧЕМУ НЕСОСТОЯТЕЛЕН ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ В ЗАЩИТУ ВДОВЫ

О том, что вдова могла инсценировать ограбление, в первые часы после ЧП высказался известный адвокат Сергей Жорин. Ему оппонировали сразу два экс-адвоката - Михаил Барщевский и Александр Добровинский, которые хоть и не имеют отношения к делу, но сразу встали на защиту Марины Коташенко. Их главный аргумент: Коташенко не могла устроить налет, ведь таким образом она подставила бы себя на очень крупную сумму. Если вдова не обеспечила ответственное хранение 100 миллионам, то другие наследники - сын Градского Даниил и дочь Мария могут отсудить свою недополученную долю. Наследников пятеро, значит каждому досталось бы по 20 млн. Таким образом, старшие дети через суд истребуют на двоих 40 млн. Ну и какой тогда смысл в инсценировке, господа диванные детективы?

- Это только на словах звучит складно. Но на деле взыскать деньги практически невозможно, - отмечает Михаил Алексеев. - Во-первых, наличные не были у вдовы на ответственном хранении: нотариус не передавал ей эту сумму под расписку, Коташенко просто взяла деньги из квартиры своего мужа. Дальше случилось ЧП - это непредвиденные обстоятельства. Во-вторых, хранились ли миллионы безответственно - это вопрос судебного доказывания, который хороший защитник отобьет без труда. В-третьих, подозреваемые установлены. Если версия об инсценировке не будет доказана следствием, вдова, также как и другие наследники, станет потерпевшей. И тогда выплачивать 100 млн должны будут сами налетчики.

Момент истины, по словам эксперта, наступит, когда семейство будет делить имущество у нотариуса.

- Если Марина Коташенко откажется от своей доли наследства в пользу несовершеннолетних детей, это будет сигнал: а не пытается ли вдова подстраховаться, чтобы дети Градского не подали на нее в суд с целью взыскать 40 миллионов? - говорит Михаил Алексеев. - Получить свою долю с несовершеннолетних детей они не смогут, а с Коташенко взять будет нечего. И тогда это снова наведет на подозрения в инсценировке. Но если вдова вступит в наследство и тем более, выплатит деньги добровольно, - значит, скорее всего, она не при чем.

4. МОЖЕТ ЛИ "НЕДОСТОЙНАЯ" ВДОВА ЛИШИТЬСЯ ВСЕГО

С первых дней ограбления высказываются версии, что Марину Коташенко или других родственников, на которых пала тень организации ограбления, могут признать недостойными наследниками. В таком статусе получить что-то либо из имущества умершего невозможно.

- Это пустые разговоры. Слухи и подозрения, даже высказанные публично, - не основание для признания кого-либо недостойным наследником, - уверен Михаил Алексеев. - Это возможно лишь в том случае, если будет доказано, что человек совершил преступление против умершего. Таким образом, если задержанные участники ограбления не дадут показаний против вдовы и не заявят, что она их наняла для инсценировки, Марине Коташенко ничего не грозит.

5. ДОСТАНУТ ЛИ НАЛЕТЧИКОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Деталями дела следствие не делится, поэтому известно лишь приблизительно: двое или трое грабителей вылетели из Москвы за границу. Среди возможных называются три направления: Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

- В случае, если подозреваемые скрылись за рубежом, Россия может объявить преступников в розыск через Интерпол. Затем будет выдан соответствующий международный ордер, по которому эти лица будут задержаны и депортированы в РФ. Между названными странами и Россией подписаны соответствующие соглашения, поэтому проблем возникнуть не должно, - говорит звездный адвокат Андрей Алешкин.

6. ЗАЧЕМ БЫЛО ЖЕНИТЬСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Еще одна загадка - экстренная свадьба артиста. С Мариной Коташенко маэстро прожил почти 18 лет, и лишь за пару недель до смерти решил узаконить отношения. При этом Градский уже не ходил и угасал на глазах: чтобы зарегистрировать брак, сотрудникам ЗАГСа пришлось устраивать выездную церемонию прямо на дому у звезды.

- По закону, жена может претендовать на половину имущества мужа, а оставшиеся 50% уже делятся в равных долях между всеми остальными наследниками, - объясняет Михаил Алексеев. - Но! Это это имущество должно быть приобретено в законном браке. Таким образом, получить половину домов и квартир Градского, купленных много лет назад, с помощью штампа в паспорте вдова не смогла бы. Ей причитается только то, что артист нажил за последние две недели жизни в статусе законного мужа. Не исключено, что именно в этот период певец положил на счет значительную сумму денег или приобрел что-то дорогостоящее: тогда смысл союза очевиден - Градский хотел обезопасить жену и маленьких детей от дележки наследства.

Прав ли юрист, станет известно через полгода после смерти артиста, когда натариус соберет воедино всю так называемую наследственную массу и огласит ее наследникам.

Есть и еще один весомый аргумент: штамп в паспорте сделал Марину Коташенко наследницей первой очереди. Без него получить даже 1/5 вдове было бы крайне проблематично.

- Полагаю, Градский мог понимать, что балансирует на грани жизни и смерти, а близким важен не он, а его капиталы. Консультанты могли посоветовать артисту не писать завещание, так как есть риск его оспаривания. Законный брак в этом случае - меньшее из зол. Однако, если война наследников будет развиваться, не стоит удивляться и иску о признании заключенного брака недействительным. Если он будет удовлетворен, Марина Коташенко исчезнет из числа наследников.

7. ПОЧЕМУ БРАК МОГУТ ПРИЗНАТЬ ФИКТИВНЫМ

Однако, даже свадьба не гарантирует Марине Коташенко получения наследства. О том, что этот брак могут признать недействительным, на всю страну заявила двоюродная сестра музыканта Наталья Градская, проживающая во Франции. И юристы с ней согласны.

- Брак действительно могут признать фиктивным, главное основание для этого - создание брака без цели создания семьи, - объясняет адвокат Сергей Узденский. - Да, они прожили много лет вместе без штампа в паспорте, но официальный союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью - семья-то была уже до этого, а какие-то иные факторы. И это уже основание для оспаривания.

По закону, требовать аннулирования брака в этом случае может прокуратура по заявлению родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайны вдовы Александра Градского: Марина Коташенко врала о возрасте и распродавала имущество

В Сети нашлись десятки объявлений от ограбленной вдовы Александра Градского (подробности)