Татьяна Доронина не сделала прививку от ковида, поэтому работает на удалёнке

Татьяна Доронина на вечере, посвященном 120-летию Московского художественного театра имени М. Горького, 2018 г. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Многие ждали, что Татьяна Доронина выйдет на сцену МХАТ им. Горького 25 января, в свои именины. Об этом говорил и директор театра Владимир Кехман. Но не случилось, народная артистка СССР не только не появилась в театре, но и спектакля «Васса Железнова», который она собиралась посмотреть, не было. Зато в Сети всплыла информация, что Доронина находится в доме престарелых. Некоторые СМИ об этом всерьез сообщили со ссылкой на актрису МХАТ Лидию Матасову. Нелепый слух. Но народные любимцы, перешедшие 80-летний рубеж, в последнее время зачастили в "пансионаты для пожилых людей". Мало ли что там Дорониной.

За разъяснениями мы обратились к Лидии Матасовой напрямую.

- Ну что вы! Какой дом престарелых?! Татьяна Васильевна по-прежнему в санатории в Барвихе, - сказала kp.ru Лидия Матасова. - Какой же это «дом престарелых»! (Санаторий «Барвиха» управления делами президента РФ, где пребывание по базовой программе - от 17,700 тысяч в сутки– Ред.).

Все у нее в порядке, Татьяна Васильевна в здравом уме и твердой памяти. Я не уполномочена говорить о её здоровье. У неё есть помощник, который передает ей информацию из театра. Доронина сейчас работает на удалёнке, как и многие.

- Я заглянула на сайт МХАТа – там пустая афиша. Только одну неделю в феврале будут показывать спектакли. Впечатление, что с Нового года театр не работает…

- У нас был длительный карантин. Мы вышли на работу 4 января и сразу нас отправили на карантин до 19 января. Ну а потом уже не успевали выпустить спектакль «Васса». Кругом же одни ограничения из-за ковида: возрастные - 60+, 30 % заполняемость зала… (такую заполняемость давно отменили, московские театры работают при 75% зала, правда при наличии QR-кодов у зрителей - Ред.). Мы доигрываем репертуар, готовимся к ремонту. Он продлится с середины февраля до 2 октября.

- Как будет жить театр это время? Артисты не будут работать?

- Новый директор Владимир Кехман обещает нам гастроли, говорит, что мы будем репетировать новые спектакли, играть репертуар. Возможно, у нас будут площадки. Татьяна Васильевна тоже считает: артисты должны играть, репетировать, работать. Она собирается восстанавливать «Белую гвардию». Но еще не сделала прививку от ковида. Поэтому ждет, когда спадет пандемия, чтобы вернуться в театр.

Не у всех сотрудников МХАТа такое благодушное настроение, как у Лидии Матасовой.

- С 14 февраля отменен весь репертуар. 15 февраля театр закрывается на капитальный ремонт. Тогда же пройдет общее собрание труппы, нам расскажут, как будем жить дальше, - сказала нам сотрудница театра. - У нас уже работают инженерные службы из Санкт-Петербурга. Ремонт будет делать та же компания, которая делала ремонт в Михайловском театре. Кехман планирует новую постановку про Петра I. Но пока речи не идет о том, чтобы играть репертуар на других площадках. Кехман пришел к нам для других целей – убрать Эдуарда Боякова (экс-худрука МХАТ) и закрыть театр на ремонт. Людям тревожно и некомфортно. Мы в полном неведение, что происходит. Вроде бы не увольняют, но отправляют в длительный отпуск. А там как сложится...